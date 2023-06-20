Детали расследования случаев заражения ВИЧ в больнице Алматы озвучил Минздрав

Происшествия, Общество, Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Министерстве здравоохранения рассказали о ходе эпидрасследования по случаям инфицирования ВИЧ в больнице Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Так, расследование установило, что все пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ. Устанавливается маршрут пациентов, оценивается объем и качество оказываемых медицинских услуг в ЦГКБ и мониторинг соблюдения инфекционного контроля по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в отделениях, где были госпитализированы пациенты.

«Устанавливается круг контактных с учетом маршрута пациентов. Произведен забор материала для обследования на ВИЧ у 593 контактных, из них у 419 - отрицательный результат, остальные 174 – в работе», – говорится в сообщении.

Напомним, 14 июня специалисты Центра СПИД Министерства здравоохранения выявили 3 случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы среди получавших лечение.

В тот же день специальная комиссия начала расследование данного инцидента. В состав комиссии включены специалисты центрального аппарата Комитета санэпидконтроля и Комитета медфармконтроля и их территориальных подразделений, а также профильные специалисты.

 

#расследование #Минздрав #медпомощь #ВИЧ #СПИД #спецкомиссия

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