Глава Минздрава прокомментировала случай инфицирования ВИЧ в больнице Алматы

По её словам, в Алматы для расследования выехала комиссия.

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Министр здравоохранения Ажар Гиният в интервью журналистам в Сенате прокомментировала случай инфицирования ВИЧ в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) города Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«По данному случаю в Алматы отправлена комиссия. Мы хотим исключить внутрибольничное заражение. Как проверка пройдет, мы дадим полную информацию. Теперь должны провести полностью эпидемиологическое расследование, надо понять источник инфекции, пути заражения, не было ли внутрибольничного заражения. Самые лучшие специалисты министерства, комитетов направлены туда», - сказала глава Минздрава.

По информации министра, в прошлом году в Казахстане 4 тыс. человек заболели ВИЧ, в позапрошлом году было 3,5 тыс. новых зарегистрированных случаев.

Напомним, накануне специалисты Центра СПИД Министерства здравоохранения выявили 3 случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы среди получавших лечение.