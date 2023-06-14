ВИЧ выявили у трех пациентов больницы в Алматы
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Министерство здравоохранения Казахстана начало эпидрасследование по факту инфицирования ВИЧ в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.
Специалисты Центра СПИД Министерства здравоохранения выявили 3 случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы среди получавших лечение.
"По факту комитеты санитарно-эпидемиологического контроля и медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК начали проверку. В состав комиссии привлечены специалисты Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Минздрава.
Дополнительная информация будет представлена по итогам работы комиссии", – отметили в министерстве.