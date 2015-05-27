Свежий выпуск Мир – дело общее Юлия МАГЕР

Впервые медиа-семинар по проблемам мира на Ближнем Востоке был собран в 1991 году и с тех пор на регулярной основе проводится департаментом общественной информации ООН совместно с одной из стран – членов Организации. Мероприятие в Астане, организованное в сотрудничестве с Министерством иностранных дел РК, стало 22-м по счету и собрало для актуального диалога не только представителей медиа-сообщества, но также действующих и бывших политических деятелей, представителей государственных органов, дипломатического корпуса, граж­данского сектора и научных кругов стран Ближнего Востока, Европы, США и других.

Участие в открытии семинара приняли министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов, вице-спикер Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева и заместитель Генерального секретаря ООН по коммуникации и общественной информации Кристина Галлах.

– В центре обсуждения сегодняшнего медиа-семинара вопросы мирного урегулирования на Ближнем Востоке, поддержание и продвижение мирного процесса в этом регионе, испытывающем в последние годы острые проблемы в политической, социальной и гуманитарной сферах. Эта тема все чаще затрагивается и обсуждается на уровне двусторонних и многосторонних контактов, в рамках международных организаций, ООН и не только. Прикладываются коллективные усилия государств мирного сообщества, НПО, общественности, однако ситуация продолжает оставаться сложной и это не может нас не беспокоить, потому что все в этом мире взаимо­связано, – отметила в своем выступлении Д. Назарбаева, добавив, что Казахстан, как ответственный член международного сообщества, поддерживает мирное урегулирование в этом регионе.

Вице-спикер Мажилиса отметила роль журналистов, которые в непростых условиях ответственно выполняют свою работу по информированию общественности, давая возможность своей аудитории быть в курсе происходящих событий. Она обратила внимание на то, что события последних лет демонстрируют негативную динамику роста насилия в отношении журналистов: из отчетов Совета безопасности ООН следует, что только в 2014 году более 60 представителей СМИ были убиты.

Также Д. Назарбаева затронула вопрос так называемых «новых медиа» – социальных сетей и других интернет-ресурсов, которые, с одной стороны, открывают для средств массовой информации новые уникальные возможности распространения информации. А с другой – они становятся серьезным фактором риска, оказывая негативное влияние на общественное мнение, манипулируя сознанием и умами людей, становясь средством общения для экстремистских группировок.

Глава внешнеполитичес­кого ведомства, обращаясь к участникам медиа-семинара, отметил, что данное мероприятие и темы, которые поднимаются в его рамках, чрезвычайно важны, и Казахстан рад принимать у себя такую диалоговую площадку, которая дает возможность обменяться мнениями и взглядами по самым острым вызовам и проблемам современности. Е. Идрисов акцентировал, что в обсуждении будет уделено внимание также вопросам толерантности, как необычайно важного и востребованного в мире фактора. Как подчеркнул министр, Казахстан – страна, в которой толерантность является повседневной прак­тикой. И, следовательно, опыт нашего государства в этом плане достоин пристального изучения и может быть полезен другим членам международного сообщества.

Е. Идрисов отметил, что Ближний Восток находится в зоне повышенной турбулентнос­ти на линии разлома гражданских войн, в которую входят Сирия, Ирак, Ливия, Йемен, а также глобальная для всех стран проблема террористической организации «Исламское государство», называемой арабским словом «Даиш». При этом он подчеркнул, что израильско-палестинское урегулирование является ключевой проблемой в рамках стабилизации ситуации на Ближнем Востоке в целом, и задача международного сообщества заключается в том, чтобы помочь преодолеть имеющиеся барьеры, препятствующие ее урегулированию. Глава МИД РК заявил, что Казахстан рассматривает террористичес­кую организацию «Даиш» в качестве угрозы безопаснос­ти не только стран региона, но и всего мира, и призывает заинтересованные страны к совместным усилиям, прежде всего, под эгидой ООН, для борьбы с распространением их деструктивных идей.

Министр также изложил принципиальные позиции Казахстана в отношении конф­ликтов в Сирии, Йемене, а также переговорного процесса по ядерной программе Ирана.

К. Галлах в свою очередь отметила, что проведение семинара в Астане стало еще одним примером, доказывающим приверженность Казахстана миролюбивой политике, а также вкладом страны в дело установления долгосрочного мира и стабильности в регио­нальном и глобальном масштабах.

Кроме того, глава делегации ООН зачитала приветственное послание в адрес участников семинара от Генерального секретаря Организации Пан Ги Муна и председателя Комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа Фоде Сека.

В своем послании Генсек ООН поблагодарил казахстанскую сторону за организацию мероприятия и подчеркнул, что данный семинар дает хорошую возможность активизировать диалог и повысить степень понимания между сторонами палестино-израильского конф­ликта, а также обменяться мнениями по проблемам безопаснос­ти на Ближнем Востоке в целом. «СМИ призваны играть важную роль. При вашей поддержке мы можем действовать сообща для того, чтобы журналистика процветала и продолжала содействовать достижению мира, понимания и взаимного признания», – говорится в сообщении.

Работа семинара рассчитана на два дня. За это время его участники проведут ряд панельных сессий, посвященных обсуждению перспектив мирного урегулирования на Ближнем Востоке с учетом продолжающихся и возникающих вызовов; вопросов дос­тупа, защиты и безопасности журналистов (в частности, в контексте палестино-израильского вопроса). Участники рассмотрят роль СМИ и дис­курса в разгар конфликта, такое явление как информационные войны в социальных медиа, а также поговорят об использовании инновационных средств воздействия и влияния в медиа-сфере.

