Многомиллионную финпирамиду на фейковых госзакупках построила карагандинка

Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресек создание в городах Караганде и Темиртау финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

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«В 2020 году Гүлзат Серікқызы Нарымбетова без осуществления какой-либо предпринимательской деятельности под разными предлогами получала деньги от граждан, которых вводила в заблуждение.

Так, она создала финансовую схему, в которой доход по привлеченным деньгам выплачивается не за счет их вложения в прибыльные активы, а за счет привлечения новых инвесторов и денег в сумме от 200 тысяч тенге до 25 млн тенге с обещанием выплат в размере 10 до 40% от суммы вклада», – рассказали в агентстве.

Установленный ущерб от преступной деятельности предприимчивой мошенницы составил более 222 млн тенге, из которых добровольно погашен 131 млн тенге.

Суд признал Нарымбетову виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.