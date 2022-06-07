Молодежь Казахстана приняла участие в Форуме молодых лидеров Организации тюркских государств

IV Форум молодых лидеров Организации тюркских государств состоялся в городе Бухара Республики Узбекистан.

На открытии форума Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев вручил городу Бухара официальный сертификат о присвоении городу статуса «Первая столица молодежных инициатив тюркского мира».

В работе форума приняла участие казахстанская делегация, в состав которой вошли члены Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, обладатели гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», талантливая молодежь в сферах музыки, спорта, креативной индустрии и IT.

«Работа форума велась по 4 актуальным направлениям: общественные, научные, культурные и медиа- проекты. На форуме молодые лидеры разных стран рассказывали о самых лучших проектах. Одними из лучших спикеров стали руководитель фонда «Аsar-Ume» Асхат Нурмашев и руководитель социального проекта «Лайф-ньюс» Диана Наумова. Асхат Нурмашев презентовал Благотворительный фонд «Аsar-Ume», в рамках которого с помощью пожертвований волонтеры строят и дарят дома тем, кто остро нуждается в жилье. Этот проект вызвал большой отклик у молодежи тюркских государств и страны-участницы Форума заинтересовались в создании совместного проекта. Динара Наумова рассказала о реабилитации молодых лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата» - рассказал заместитель председателя Правления ЦПГИ Жасулан Бисембиев.

Вместе с тем, в эти дни прошли мероприятия, приуроченные к Форуму, такие как открытие «Парка молодежи тюркского мира» и монумента «Бухара - столица первых молодежных инициатив тюркского мира».

Отметим, что Форум молодых лидеров традиционно проводится с 2018 года и направлен на развитие туризма, укрепление сотрудничества между государствами и обмена опытом. До настоящего времени данный форум прошел в Азербайджане, Казахстане и Кыргызстане с охватом более 10 тысяч молодых людей. Следующий форум планируется организовать в городе Бурса Турецкой Республики.

Напомним, в Тюркском мире 2022 год проходит под эгидой «Года поддержки молодежных инициатив».