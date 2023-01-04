Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года

Фото пресс-службы МЭПР РК

Министерство экологии и природных ресурсов РК сообщило о продлении до 2024 года моратория на использование сайгаков, их частей и дериватов, передает Kazpravda.kz.

По информации ведомства, на территории Казахстана обитает более 90% всемирной популяции сайгаков. В связи с сокращением их численности (до 21 тыс. в 2003 году) Правительством был принят ряд комплексных мер по их охране, в том числе введен мораторий на их пользование.

"Благодаря принятым мерам по сохранению сайгаков, на сегодня их численность достигла до 1,3 млн особей (до окота сайгаков), при их оптимальной численности до 700-800 тыс. особей. При этом, усилилась конкуренция с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои, участились случаи потравы посевов, в связи с чем, министерством в 2023 году запланировано научное исследование популяции сайгаков в рамках биологического обоснования по управлению популяциями сайгаков, в ходе которых будут изучены следующие вопросы: прогноз развития популяции сайгаков; уточнение ареала и миграционных путей сайгаков; изучение кормовой базы сайгаков; выработка предложений по снижению конкуренции с сельским хозяйством", - сообщили в Минэкологии.

В этой связи, на период научно-исследовательских работ Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР приказом от 28 декабря 2022 года продлен мораторий на использование сайгаков их частей и дериватов на всей территории республики до 2024 года, согласно научного обоснования, добавили в пресс-службе.