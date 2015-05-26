Мост «Земля – Луна» в мечтах и проектах

Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск
Посетивший выставку аким области Даниал Ахметов похвалил коллектив инноваторов из Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева, придумавших ледоруб для очистки тротуаров. Авторами малогабаритной чудо-техники являются Дархан Елемес, Андрей Вавилов, Евгений Клименко и другие члены кафедры технологических машин и оборудования, в том числе студенты и магистранты вуза.
Взявшись за изготовление самого обычного ледоруба, устькаменогорские изобретатели стали первыми, кому удалось придумать чудо-технику, которой предстоит значительно облегчить жизнь людей на планете в зимнее время года. Используемая на сегодня в Казахстане российская и китайская грейдерная техника предназначена для уборки мягкого и пушистого снега. Есть также трактора с фрезами, которым под силу справиться со льдом, но они самым пагубным образом воздействуют на асфальтовое покрытие, разрушая его в процессе уборки.
А вот ледоруб, после использования которого не придется ремонтировать тротуары, совсем другое дело. Неудивительно, что заказчиков на поистине революционное изобретение более чем достаточно – городское коммунальное хозяйство, предприятия, фермерские хозяйства региона. Талантливые инноваторы, между прочим, получают также предложения о сотрудничестве от потенциальных зарубежных партнеров.
Внимание посетителей выставки привлекли также комплекс приготовления и сжигания водоугольного топлива для котельных малых городов, промышленный биоинкубатор, позволяющий выращивать более миллиона саженцев в год, и другие не менее интересные проекты. Живой интерес вызвала презентация проектов Национального ядерного центра, АО «Парк ядерных технологий», Алтайского геолого-экологического института, Казахстанско-Американского свободного университета, ТОО «Эко-Отын».
Среди перспективных разработок – мост «Земля – Луна» из карбиновых нанотрубок, с помощью которого можно доставлять с небесного спутника редкоземельные металлы. Авторы инновационной идеи – старшеклассники Валентин Николашин и Аслан Сексембаев.
– Мы задались целью улучшить экологию нашей планеты, осуществляя доставку полезных ископаемых с Луны, – говорят ребята. – Соответственно вредные производства можно было бы перенести туда же.
В ходе пленарного заседания заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» Омиржан Ташимов рассказал его участникам о перспективах грантовой системы государственной поддержки инноваторов. Речь шла также о взаимодействии с местными исполнительными органами.
Обращаясь к авторам инновационных разработок, аким области Даниал Ахметов призвал их не забывать и о нуждах региона. По его словам, у проектов, нацеленных на решение тех или иных проблем на областном уровне, больше шансов получить финансирование.

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