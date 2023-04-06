Мурат Мукушев назначен Национальным координатором по вопросам деятельности ШОС от РК

Касым-Жомарт Токаев распорядился о новом назначении Мурата Мукушева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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"Распоряжением главы государства Мукушев Мурат Алтынгазыевич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, назначен Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан", - говорится в официальной информации от Акорды.

Мурат Мукушев входит в список кандидатов, получивших высокие оценки конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие административных государственных должностей корпуса "Б" в Министерстве иностранных дел РК, категория С–2.