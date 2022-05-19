Мужчину из горящего автомобиля спасли в Костанае – видео

29-летнего парня спасли из горящей машины костанаец и полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Костанайской области.

19 мая около 2 часов ночи на пульт 102 центра оперативного управления УП Костаная поступило сообщение, что в районе «Юбилейного» горит автомобиль.

На место происшествия прибыл ближайший автопатруль в составе полицейских Айдара Джуманиязова и Улана Шукеева. Рядом с горящим ВАЗ-2114 находился парень, который сообщил патрульным, что в салоне находится человек.

«Подбежав к горящей автомашине, мы открыли дверь с водительской стороны. За рулем находился мужчина практически в бессознательном состоянии. Водителя вытащили из салона и отвели его на безопасное расстояние, на автобусную остановку», – рассказывает А. Джуманиязов.

Полицейские, вернувшись обратно, осмотрели весь салон авто, пассажиров не было.

Стражи порядка приняли все меры безопасности. Эвакуировали жильцов и транспорт с места происшествия. Установлено, что в машине произошло возгорание двигателя.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Заместитель начальника ДП области Ардак Ынтыкбаев вручил костанайцу Бауржану Тажбаеву часы с логотипом МВД РК, отметив его гражданскую позицию. Сам же герой сказал, что на его месте так поступил бы каждый.