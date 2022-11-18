Мужчину убили на руднике Казахмыса
Происшествия
Рудник расположен в 200 км от Жезказгана.
40-летний мужчина, сотрудник подрядной организации, приехал в командировку из Усть-Каменогорска. Он получил ножевые ранения.
«Вчера, 17 ноября, на территории рудника корпорации «Казахмыс» с признаками насильственной смерти обнаружен труп 40-летнего мужчины. Ведется расследование по части 1 уголовной статьи «Убийство», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Улытауской области.
Полиция ищет подозреваемых.