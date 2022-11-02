«Музыка» хлебного поля

Секербай Дюсекенов не понимает сельчан, вывозящих навоз на свалку.

На фоне целинных просторов площадь земли фермерского хозяйства «Еңбек» скромна: всего-то 300 гектаров, но зато средняя урожайность зерновых нынче составила 35,8 центнера с гектара – рекордный показатель в масштабах Акмолинской области. В чем же истоки успеха?

По словам руководителя хозяйства Секербая Дюсекенова, есть три непреложных условия, которые следует выполнять для получения хорошего урожая: соблюдение севооборота, обновление через каждые пять лет семенного материала, сохранение парового клина.

Впрочем, есть у «Еңбек» еще один, четвертый пункт этого технологического стандарта – внесение в почву органики. Последняя накапливается на имеющейся здесь животноводческой ферме.

– Мы уже успели после уборки вывезти на поля 400 тонн органики и ровно ее уложить, – рассказывает глава фермерского хозяйства Секербай Дюсекенов. – До весны она будет перегнивать и впитываться почвой. Во время предпосевной обработки навоз измельчится и перемешается сошниками навесных сельскохозяйственных агрегатов. Удобрение и есть залог хорошего урожая. Эту операцию мы повторяем каждый год.

Как признался фермер, он вовсе не понимает тех, кто вывозит навоз на свалку. Это все равно, что закапывать в землю денежные банкноты...

Сам Секербай Дюсекенов ежегодно складирует навоз в аккуратные бурты, в которых тот все лето доходит до кондиции.

В общем, за долгие годы хозяйствования фермер твердо освоил, что земля чувствует отношение к себе человека и обязательно ответит на заботу.

…Начиналось же все в далеком 1997 году, когда четыре брата – Секербай, Сакен, Аманжол и Мурат – создали крестьянское хозяйство «Еңбек». Назвали его так же, как и небольшое село, в котором ранее жила семья.

Спустя много лет братья вернулись туда, чтобы хозяйствовать на земле. На первых порах из техники имелся лишь подержанный трактор марки Т-40. Негусто было и со скотиной на подворье. Правда, через годы благодаря согласию родных людей и, конечно, трудолюбию хозяйство смогло окрепнуть так, что появилась нужная техника.

Сейчас в «Еңбек» имеется в наличии три гусеничных трактора и столько же комбайнов.

На вопрос, не многовато ли ее для сравнительно небольшого поля, Секербай Дюсекенов пояс­няет, что такая техничес­кая оснащенность позволяет очень быстро управляться в горячие сезонные кампании. Всего пять дней уходит на весеннюю посевную, а по осени урожай уби­рается за семь дней.

В настоящее время на зерновом току хозяйства ведутся очистка и подсушка зерна нового урожая. Нынче этой работы в сравнении с прежними годами прибавилось: урожай-то вышел рекордный. Колосья на поле стоя­ли плотной стеной, так, что у механизаторов за штурвалами комбайнов душа пела.

– В один из дней страды мне позвонил брат Амангельды, – вспоминает глава хозяйства. – В его голосе слышались волнение и радость: в работающем комбайне как бы приглушились все прежние звуки и воцарилась… тишина! Представляете, движущийся средь желтеющей нивы комбайн, и ни звука! Так бывает, когда при отменном урожае на полную мощь загружаются все системы и механизмы машины. Впрочем, для меня такая тишина сравнима с необычной «музыкой» хлебного поля, от которой мурашки и холодок по коже.

Вот такие возвышенные наст­роения способна рождать у наших людей хлебная нива. Когда поет душа и радостно от работы, которую делаешь много лет.