Статьи «Музыка» хлебного поля 2 ноября 2022 г. 0:09 Полосу подготовил Рысбек Жантыкеев Секербай Дюсекенов не понимает сельчан, вывозящих навоз на свалку. На фоне целинных просторов площадь земли фермерского хозяйства «Еңбек» скромна: всего-то 300 гектаров, но зато средняя урожайность зерновых нынче составила 35,8 центнера с гектара – рекордный показатель в масштабах Акмолинской области. В чем же истоки успеха? По словам руководителя хозяйства Секербая Дюсекенова, есть три непреложных условия, которые следует выполнять для получения хорошего урожая: соблюдение севооборота, обновление через каждые пять лет семенного материала, сохранение парового клина. Впрочем, есть у «Еңбек» еще один, четвертый пункт этого технологического стандарта – внесение в почву органики. Последняя накапливается на имеющейся здесь животноводческой ферме. – Мы уже успели после уборки вывезти на поля 400 тонн органики и ровно ее уложить, – рассказывает глава фермерского хозяйства Секербай Дюсекенов. – До весны она будет перегнивать и впитываться почвой. Во время предпосевной обработки навоз измельчится и перемешается сошниками навесных сельскохозяйственных агрегатов. Удобрение и есть залог хорошего урожая. Эту операцию мы повторяем каждый год. Как признался фермер, он вовсе не понимает тех, кто вывозит навоз на свалку. Это все равно, что закапывать в землю денежные банкноты... Сам Секербай Дюсекенов ежегодно складирует навоз в аккуратные бурты, в которых тот все лето доходит до кондиции. В общем, за долгие годы хозяйствования фермер твердо освоил, что земля чувствует отношение к себе человека и обязательно ответит на заботу. …Начиналось же все в далеком 1997 году, когда четыре брата – Секербай, Сакен, Аманжол и Мурат – создали крестьянское хозяйство «Еңбек». Назвали его так же, как и небольшое село, в котором ранее жила семья. Спустя много лет братья вернулись туда, чтобы хозяйствовать на земле. На первых порах из техники имелся лишь подержанный трактор марки Т-40. Негусто было и со скотиной на подворье. Правда, через годы благодаря согласию родных людей и, конечно, трудолюбию хозяйство смогло окрепнуть так, что появилась нужная техника. Сейчас в «Еңбек» имеется в наличии три гусеничных трактора и столько же комбайнов. На вопрос, не многовато ли ее для сравнительно небольшого поля, Секербай Дюсекенов поясняет, что такая техническая оснащенность позволяет очень быстро управляться в горячие сезонные кампании. Всего пять дней уходит на весеннюю посевную, а по осени урожай убирается за семь дней. В настоящее время на зерновом току хозяйства ведутся очистка и подсушка зерна нового урожая. Нынче этой работы в сравнении с прежними годами прибавилось: урожай-то вышел рекордный. Колосья на поле стояли плотной стеной, так, что у механизаторов за штурвалами комбайнов душа пела. – В один из дней страды мне позвонил брат Амангельды, – вспоминает глава хозяйства. – В его голосе слышались волнение и радость: в работающем комбайне как бы приглушились все прежние звуки и воцарилась… тишина! Представляете, движущийся средь желтеющей нивы комбайн, и ни звука! Так бывает, когда при отменном урожае на полную мощь загружаются все системы и механизмы машины. Впрочем, для меня такая тишина сравнима с необычной «музыкой» хлебного поля, от которой мурашки и холодок по коже. Вот такие возвышенные настроения способна рождать у наших людей хлебная нива. Когда поет душа и радостно от работы, которую делаешь много лет. Пред. След. Пред. След.