Музыка родины моей Свежий выпуск 785 Наталья ГАПОНОВА

Марианна и Дмитрий – преподаватели университета, постоянно участвуют в концертах, творчес­ких конкурсах, фестивалях. Марианна Останькович – член Международного совета по традиционной музыке (ICTM), лауреат международного конкурса «Шабыт», автор ряда симфонических, камерно-инструментальных и вокальных сочинений, ее произведения включены в список обязательных для исполнения на международном конкурсе пианистов Astana piano passion, составитель нотных сборников «Приношение к портрету Баха», «Музыкальные рассказы». Дмитрий Останькович – член Союза композиторов Казахстана и Беларуси, председатель белорусского культурного центра «Радима», неоднократный лауреат и дипломант республиканских конкурсов композиторов «Елім менің» и «Астана – Байтерек». Известны такие его произведения, как вокально-симфонические поэмы «11 сентября 2001 года» и «Жаворонок», «Хорал памяти жертв Беслана», «Наурыз» для духового оркестра, кюй «Қансонар» для камерного оркестра, «Мой Казахстан» и «Отаным» для оркестра казахских народных инструментов. Также он автор и составитель нотных сборников и учебных пособий «Песни для детей», «Музыкальная радуга», «Ағым», «Өнердің өр тұлғасы» и других.

Интерес к культуре разных народов, вдумчивое изучение казахской музыки, внимание к поэтическому слову характерны для сочинений Дмитрия и Марианны Останькович и их новой концертной программы, которую вела известный музыковед Татьяна Харламова.

– Казахстан – многонациональная страна, и, конечно, в нашем творчестве обращение к разным традициям, темам, мотивам играет важную роль, – говорит Марианна.

На сцене звучали «Қапы» – обработка кюя Курмангазы для струнного оркестра, «Ильдико» – пьеса для кобыза и фортепиано, «Пушкинские строки» и «Сказки Пушкина» – фортепианные цик­лы. Песня «Дзве крыніцы» основана на белорусских интонациях, к армянскому фольклору отсылает произведение «Эхо Родины» для струнного оркестра. Были исполнены романсы на стихи известных казахстанских поэтов Бахытжана Канапьянова и Олега Постникова, другие произведения.

В концерте приняли участие камерный оркестр колледжа КазНУИ под руководством профессора Серика Сырлыбаева, лауреат международных конкурсов пианистка Любовь Глинка, а также молодые талантливые вокалисты – студенты кафедры вокального искусства Назерке Каргабаева, Евгения Ракова, Салтанат Абдрахманова, Айжан Байменова, Айгуль Ургеншбаева, Елена Захарова, Анастасия Гришенкова. Исполнители и слушатели отметили, что подобные программы помогают молодежи приобщиться к духовному наследию, обогащают казахстанскую культуру.

...После концерта стало известно, что Дмитрий Останькович за вклад в укрепление общественного согласия в стране, обеспечение единства народа республики, развитие дружеских отношений между народами Казахстана и других государств награжден юбилейной медалью «20 лет Ассамблее народа Казахстана».



