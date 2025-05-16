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Празднуют победу шабандозы Астаны
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
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Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
В Байсеите родились герои Бреста
От брони до боеприпасов
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Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
9 Мая: Президент Казахстана прибыл на Красную площадь
Маншук, Алия и Хиуаз увековечены в бронзе
«Мы с прошлым кровно связаны судьбой...»
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Великой Победы
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В 1940-е Гурьевская область была на военном положении
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
40-градусная жара придет в Казахстан
Книгу о ветеране выпустили с помощью ИИ
В Акмолинской области открыли обновленный мемориал славы
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
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Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
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Как убивали Шерзата Болата
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
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Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
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