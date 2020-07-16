Мы в долгу перед ними

Они пожертвовали жизнью

Трех павлодарских медработников, умерших от коронавируса, посмертно представили к государственным наградам. Ордена их родственникам вручил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Аскар Газизов

Церемония вручения государственных наград прошла в областном акимате. Медсест­ра Гульбаршин Шарипова и младший медработник Айгерим Мукашева удостоены орденов «Құрмет», а участковую медсест­ру Ольгу Лошманову представили к ордену «Парасат».

– Их труд, как и труд всех наших медицинских работников, которые каждый день выходят на первую линию и борются с вирусом, неоценим, – отметил во время церемонии передачи наград глава региона Абылкаир Скаков. – Сегодня в наших провизорных стационарах и на амбулаторном лечении находятся несколько тысяч человек, и такая аномальная нагрузка, безусловно, сказывается на ­состоянии медиков. Я бы хотел от всей души выразить соболезнования родственникам погибших и сказать, что ваши близкие ушли в мир иной, борясь со страшной напастью и спасая жизни людей, как на войне. Они пожертвовали жизнью, не отказались исполнять свой профессиональный долг…

Медсестра Гульбаршин Шарипова ушла из жизни на 60-м году жизни. Она окончила Республиканское медицинское училище Министерства здравоохранения КазССР по специальности «медицинская сестра детских лечебно-профилактических учреждений» в 1981 году. В течение 8 лет трудилась в районных больницах, а в 1988 году перешла работать медсестрой офтальмолога в Павлодарскую городскую поликлинику № 1. За время работы зарекомендовала себя доб­росовестным, ответственным и высококвалифицированным специалистом.

Участковая медсестра Ольга Лошманова скончалась в возрас­те 48 лет. Больше 11 лет проработала в общеклини­ческом отделении наркологической службы областного центра психического здоровья. Кроме того, Ольга Лошманова в 1992–1993 годах трудилась в павлодарском родильном доме, с 1993 по 2000 год – в женской консультации Павлодарской городской больницы № 3, а с 2000 по 2009 год – в семейно-врачебной амбулатории № 15.

Как говорят коллеги Ольги Лошмановой, ее всегда отличали организованность, отличное знание дела и стремление к пос­тоянному профессиональному росту.

Младший медицинский работник Айгерим Мукашева ушла из жизни в возрасте 49 лет. Свою трудовую деятельность начала в 1990–1991 годах ученицей швеи на Павлодарской швейной фабрике. После этого работала в частных структурах и медицинских организациях Павлодарской области. И до, и в период пандемии коронавируса Айгерим Мукашева зарекомендовала себя как ответственный работник, добросовестно относившийся к работе и выполнявший все поручения своевременно.

По долгу службы Супруге скончавшегося от коронавирусной инфекции санитарного врача Бакбергена Айжигитова вручили орден «Парасат». Елена Ульянкина, Карагандинская область Санитарный врач Бакберген Айжигитов – один из тех, кто заразился и погиб, защищая казахстанцев от коронавирусной инфекции. Он был дипломированным специалистом. Окончил Карагандинский мединститут. Когда Казахстан захлестнула эпидемия COVID-19, занимал долж­ность главного специалис­та в управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Бухаржырауского района. В марте его направили в столицу нести службу на блок-посту. – Увидев, что происходит в стране, мой муж сам вызвался отправиться в Нур-Султан, – рассказала супруга погибшего санврача Алия Баяхметова. – Хотя ему было уже 56 лет. Просила его остаться, сказала: «Я же болею. Как без тебя?» Но Бакберген ответил: «Меня зовет долг врача-эпидемиолога. Я поеду помогать!» И поехал. Отстоял вахту и вернулся. Знаете, он у нас скромный был, помогал тем, кто нуждается в помощи. Работа для него была на первом месте. Отработав 2 недели в столице, санврач вернулся и сел на 14-дневный домашний карантин. Когда изоляция закончилась, Бакберген Сагымкожаевич вышел на службу. Проводил эпидемиологические расследования случаев заражения COVID-19, участвовал в рейдах по объектам массового скопления людей и в работе мобильных групп. Видимо, во время одного из выездов и подхватил заразу. Заболел... У него остались дети и внуки. – Знаете, он очень любил меня и детей, – продолжает жена санитарного врача. – Я уже 9 лет болею. Все это время он в буквальном смысле носил меня на руках. Мне его очень не хватает. На этой неделе стало известно, что Бакберген Айжигитов посмертно удостоен ордена «Парасат». Вчера эту награду его суп­руге вручил аким Карагандинской области Женис Касымбек. На церемонии присутствовала его дочь Айым Айжигитова. – Эта награда для нас имеет очень большое значение, – сказала, еле сдерживая слезы, Алия Баяхметова. – Спасибо Президенту, спасибо акиму за поддержку в столь тяжелую для нас минуту. Спасибо, что заметили и высоко оценили труд моего мужа. Это очень приятно. Бакберген очень любил свою работу, ценил своих коллег и ко всем относился с уважением.

Невосполнимая потеря Трое жамбылских врачей посмертно награждены государственными наградами. Михаил Тё В соответствии с Указом Главы государства за образцовое исполнение служебного долга, самоотверженный труд по охране здоровья граждан орденом «Барыс» І степени посмертно награж­ден заместитель главного врача Жамбылского областного центра фтизиопульмонологии Даулет Арымбаев. Кроме того, орденами «Барыс» ІІ степени посмертно награждены заведую­щая отделением ТОО «Almaz Medical Group» Гульмира Кыргызалиева и главный врач Шуйской центральной районной больницы Айдар Мукатаев. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев лично передал государственные награды семьям Даулета Арымбаева и Гульмиры Кыргызалиевой. – Коронавирус стал причиной смерти самых лучших медиков, и эта потеря невосполнима. Их имена и подвиги никогда не будут забыты. Они выбрали профессию, которая требует глубоких знаний, терпения и полной самоотдачи. До последнего вздоха медики оставались верны своему призванию. Обходились без сна и отдыха, рискуя жизнью, до конца боролись за жизни пациентов. Мы преклоняемся перед герои­ческим трудом медицинских работников, – сказал Бердибек Сапарбаев. Коллеги отзываются о погибших с большим уважением, отмечая безмерную преданность выбранной профессии и профессионализм. Они доказали, что являются грамотными специалистами, способными организаторами и компетентными руководителями. Даулет Арымбаев посвятил профессии около 30 лет жизни. Родился он в 1965 году в Жамбылской области. В разные годы работал заведующим отделением в Таласской районной больнице, фтизиатром в Жамбылском областном противотуберкулезном диспансере, судебно-медицинским экспертом. В 2010-м был назначен заместителем главного врача Жамбылского областного центра фтизиопульмонологии. Гульмира Кыргызалиева начала трудовой путь участковым врачом. Работала терапевтом в поликлинике ДПО «Химпром», ­в поликлинах № 2 и № 8 Тараза. ­С 2018 года руководила ­отделением ТОО «Almaz Medical Group». Айдара Мукатаева знают и любят все местные жители. Он с 2003 года являлся главным врачом районной больницы. До этого работал хирургом, заведую­щим отделением в Таразской городской больнице. Награжден ­знаком «Отличник здравоохранения Рес­публики Казахстан», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», «10 жыл Астана», «Тәуелсіздікке 20 жыл». Государственную награду его семье передал аким Шуйского района Нуржан Календеров.