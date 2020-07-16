Мы в долгу перед ними

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С них брали пример

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев вручил государственные награды родным и коллегам медицинских работников, погибших в борьбе с пандемией.

Чингиз Ташенов, Кокшетау

Указом Президента за выдаю­щиеся заслуги перед респуб­ликой и самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, высшая степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением Золотой звезды и ордена «Отан» – посмертно присвое­на заведующему отделением реанимации и анестезиологии Кокшетауской городской многопрофильной больницы Олегу Исаеву. Орденом «Құрмет», также посмертно, награждена медсестра Егиндыкольской цент­ральной районной больницы» Сауле Байгабылова.

Награды из рук акима облас­ти получили дочь Олега Исаева Алина Красноштанова и главный врач Егиндыкольской центральной районной больницы Асхат Абилбеков.

– В эти тяжелые для нашей страны дни мы ежедневно теряем людей, погибших в результате пандемии коронавируса, – отметил Ермек Маржикпаев. – К глубокому сожалению, трагедия коснулась и пяти наших медиков. В настоящее время в регионе насчитывается более полутора тысяч человек, заразившихся коронавирусом. Врачи продолжают бороться с болезнью в 10 инфекционных и 12 провизорных отделениях.

Как отметил аким, героический подвиг ушедших из жизни врачей всегда будет примером для медицинских работников.

– Я 20 лет проработал с Олегом Николаевичем, борясь за жизни и здоровье пациентов, – отметил выступивший на церемонии главный врач Акмолинской областной многопрофильной больницы Нурлан Жаров. – Это был очень порядочный, образованный, интеллигентный человек, настоящий профессионал своего дела. Он долгое время возглавлял самый ответственный участок работы – отделение реанимации и анестезиологии. Всегда шел вперед и никогда не боялся принимать сложные решения, когда того требовала необходимость. И в нынешние времена, когда страну захлестнула пандемия коронавируса, Олег Николаевич был примером для всех нас. Он оказался в самой гуще инфекции, и к нашей глубокой скорби, не смог уберечь себя…

– Мой отец всегда очень любил свою работу, буквально горел на ней, спасая людей, и я всегда сильно гордилась тем, что он возвращает к жизни пациентов, – призналась журналистам Алина Красноштанова. – Я его старшая дочь и хочу сказать: мы не ожидали, что Президент Казахстана даст такую высокую и достойную оценку героическому труду моего папы. Хочу выразить от нашей семьи глубокую благодарность Главе государства. Я всегда буду рассказывать внучкам папы – 10-летней Екатерине и 4-летней Ангелине – о том, каким замечательным человеком и героем был их дед.

Они пожертвовали жизнью

Трех павлодарских медработников, умерших от коронавируса, посмертно представили к государственным наградам. Ордена их родственникам вручил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Аскар Газизов

Церемония вручения государственных наград прошла в областном акимате. Медсест­ра Гульбаршин Шарипова и младший медработник Айгерим Мукашева удостоены орденов «Құрмет», а участковую медсест­ру Ольгу Лошманову представили к ордену «Парасат».

– Их труд, как и труд всех наших медицинских работников, которые каждый день выходят на первую линию и борются с вирусом, неоценим, – отметил во время церемонии передачи наград глава региона Абылкаир Скаков. – Сегодня в наших провизорных стационарах и на амбулаторном лечении находятся несколько тысяч человек, и такая аномальная нагрузка, безусловно, сказывается на ­состоянии медиков. Я бы хотел от всей души выразить соболезнования родственникам погибших и сказать, что ваши близкие ушли в мир иной, борясь со страшной напастью и спасая жизни людей, как на войне. Они пожертвовали жизнью, не отказались исполнять свой профессиональный долг…

Медсестра Гульбаршин Шарипова ушла из жизни на 60-м году жизни. Она окончила Республиканское медицинское училище Министерства здравоохранения КазССР по специальности «медицинская сестра детских лечебно-профилактических учреждений» в 1981 году. В течение 8 лет трудилась в районных больницах, а в 1988 году перешла работать медсестрой офтальмолога в Павлодарскую городскую поликлинику № 1. За время работы зарекомендовала себя доб­росовестным, ответственным и высококвалифицированным специалистом.

Участковая медсестра Ольга Лошманова скончалась в возрас­те 48 лет. Больше 11 лет проработала в общеклини­ческом отделении наркологической службы областного центра психического здоровья. Кроме того, Ольга Лошманова в 1992–1993 годах трудилась в павлодарском родильном доме, с 1993 по 2000 год – в женской консультации Павлодарской городской больницы № 3, а с 2000 по 2009 год – в семейно-врачебной амбулатории № 15.

Как говорят коллеги Ольги Лошмановой, ее всегда отличали организованность, отличное знание дела и стремление к пос­тоянному профессиональному росту.

Младший медицинский работник Айгерим Мукашева ушла из жизни в возрасте 49 лет. Свою трудовую деятельность начала в 1990–1991 годах ученицей швеи на Павлодарской швейной фабрике. После этого работала в частных структурах и медицинских организациях Павлодарской области. И до, и в период пандемии коронавируса Айгерим Мукашева зарекомендовала себя как ответственный работник, добросовестно относившийся к работе и выполнявший все поручения своевременно.

По долгу службы

Супруге скончавшегося от коронавирусной инфекции санитарного врача Бакбергена Айжигитова вручили орден «Парасат».

Елена Ульянкина, Карагандинская область

Санитарный врач Бакберген Айжигитов – один из тех, кто заразился и погиб, защищая казахстанцев от коронавирусной инфекции. Он был дипломированным специалистом. Окончил Карагандинский мединститут. Когда Казахстан захлестнула эпидемия COVID-19, занимал долж­ность главного специалис­та в управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Бухаржырауского района. В марте его направили в столицу нести службу на блок-посту.

– Увидев, что происходит в стране, мой муж сам вызвался отправиться в Нур-Султан, – рассказала супруга погибшего санврача Алия Баяхметова. – Хотя ему было уже 56 лет. Просила его остаться, сказала: «Я же болею. Как без тебя?» Но Бакберген ответил: «Меня зовет долг врача-эпидемиолога. Я поеду помогать!» И поехал. Отстоял вахту и вернулся. Знаете, он у нас скромный был, помогал тем, кто нуждается в помощи. Работа для него была на первом месте.

Отработав 2 недели в столице, санврач вернулся и сел на 14-дневный домашний карантин. Когда изоляция закончилась, Бакберген Сагымкожаевич вышел на службу. Проводил эпидемиологические расследования случаев заражения COVID-19, участвовал в рейдах по объектам массового скопления людей и в работе мобильных групп. Видимо, во время одного из выездов и подхватил заразу. Заболел...

У него остались дети и внуки.

– Знаете, он очень любил меня и детей, – продолжает жена санитарного врача. – Я уже 9 лет болею. Все это время он в буквальном смысле носил меня на руках. Мне его очень не хватает.

На этой неделе стало известно, что Бакберген Айжигитов посмертно удостоен ордена «Парасат». Вчера эту награду его суп­руге вручил аким Карагандинской области Женис Касымбек. На церемонии присутствовала его дочь Айым Айжигитова.

– Эта награда для нас имеет очень большое значение, – сказала, еле сдерживая слезы, Алия Баяхметова. – Спасибо Президенту, спасибо акиму за поддержку в столь тяжелую для нас минуту. Спасибо, что заметили и высоко оценили труд моего мужа. Это очень приятно. Бакберген очень любил свою работу, ценил своих коллег и ко всем относился с уважением.

Невосполнимая потеря

Трое жамбылских врачей посмертно награждены государственными наградами.

Михаил Тё

В соответствии с Указом Главы государства за образцовое исполнение служебного долга, самоотверженный труд по охране здоровья граждан орденом «Барыс» І степени посмертно награж­ден заместитель главного врача Жамбылского областного центра фтизиопульмонологии Даулет Арымбаев. Кроме того, орденами «Барыс» ІІ степени посмертно награждены заведую­щая отделением ТОО «Almaz Medical Group» Гульмира Кыргызалиева и главный врач Шуйской центральной районной больницы Айдар Мукатаев.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев лично передал государственные награды семьям Даулета Арымбаева и Гульмиры Кыргызалиевой.

– Коронавирус стал причиной смерти самых лучших медиков, и эта потеря невосполнима. Их имена и подвиги никогда не будут забыты. Они выбрали профессию, которая требует глубоких знаний, терпения и полной самоотдачи. До последнего вздоха медики оставались верны своему призванию. Обходились без сна и отдыха, рискуя жизнью, до конца боролись за жизни пациентов. Мы преклоняемся перед герои­ческим трудом медицинских работников, – сказал Бердибек Сапарбаев.

Коллеги отзываются о погибших с большим уважением, отмечая безмерную преданность выбранной профессии и профессионализм. Они доказали, что являются грамотными специалистами, способными организаторами и компетентными руководителями.

Даулет Арымбаев посвятил профессии около 30 лет жизни. Родился он в 1965 году в Жамбылской области. В разные годы работал заведующим отделением в Таласской районной больнице, фтизиатром в Жамбылском областном противотуберкулезном диспансере, судебно-медицинским экспертом. В 2010-м был назначен заместителем главного врача Жамбылского областного центра фтизиопульмонологии.

Гульмира Кыргызалиева начала трудовой путь участковым врачом. Работала терапевтом в поликлинике ДПО «Химпром», ­в поликлинах № 2 и № 8 Тараза. ­С 2018 года руководила ­отделением ТОО «Almaz Medical Group».

Айдара Мукатаева знают и любят все местные жители. Он с 2003 года являлся главным врачом районной больницы. До этого работал хирургом, заведую­щим отделением в Таразской городской больнице. Награжден ­знаком «Отличник здравоохранения Рес­публики Казахстан», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», «10 жыл Астана», «Тәуелсіздікке 20 жыл».

Государственную награду его семье передал аким Шуйского района Нуржан Календеров.

Награжден посмертно

Указом Президента за самоотверженный труд по охране здоровья граждан орденом «Парасат» посмертно награжден заведующий отделением хирургии Многопрофильного медицинского центра столицы Олжабай Кожагалиев. Награда была вручена его сыну Арману Кожагалиеву в столичном акимате.

Дастан Куттыбаев

Олжабай Кожагалиев работал на передовой борьбы с пандемией коронавируса и скончался от пневмонии.

Он родился 1 марта 1958 года ­в Северо-Казахстанской ­области. Врачебный стаж насчитывает 34 года: прошел трудовой путь от врача районной больницы до заведующего отделением хирургии столичной клиники.

С июля 1986-го по сентябрь 1987 года работал хирургом Мамлютской центральной районной больницы. С сентября 1987-го по август 1991-го – хирургом в районных больницах. Затем до августа 1997 года был заведующим хирургическим отделением Кореевской районной больницы, еще 2 года – эндоскопистом диаг­ностического отделения.

С апреля 1999-го по декабрь 1999 года работал ведущим специалистом отдела управления качеством медицинских услуг отделения Центра по оплате медицинских услуг в Астане. С декабря 1999-го по июнь 2000-го был главным специалистом – экс­пертом-хирургом медико-аналитического отдела управления медицинских услуг столицы.

С июня 2000 года по март ­2009-го работал заведующим отделением гнойной хирургии. С марта 2009 года по август ­2015-го был врачом-хирургом отделения хирургии. С авгус­та 2015 года и до недавнего времени работал заведующим отделением хирургии № 2 Многопрофильного медицинского центра акимата столицы.

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