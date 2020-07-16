Мы в долгу перед ними

Они пожертвовали жизнью
Трех павлодарских медработников, умерших от коронавируса, посмертно представили к государственным наградам. Ордена их родственникам вручил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.
Аскар Газизов
Церемония вручения государственных наград прошла в областном акимате. Медсестра Гульбаршин Шарипова и младший медработник Айгерим Мукашева удостоены орденов «Құрмет», а участковую медсестру Ольгу Лошманову представили к ордену «Парасат».
– Их труд, как и труд всех наших медицинских работников, которые каждый день выходят на первую линию и борются с вирусом, неоценим, – отметил во время церемонии передачи наград глава региона Абылкаир Скаков. – Сегодня в наших провизорных стационарах и на амбулаторном лечении находятся несколько тысяч человек, и такая аномальная нагрузка, безусловно, сказывается на состоянии медиков. Я бы хотел от всей души выразить соболезнования родственникам погибших и сказать, что ваши близкие ушли в мир иной, борясь со страшной напастью и спасая жизни людей, как на войне. Они пожертвовали жизнью, не отказались исполнять свой профессиональный долг…
Медсестра Гульбаршин Шарипова ушла из жизни на 60-м году жизни. Она окончила Республиканское медицинское училище Министерства здравоохранения КазССР по специальности «медицинская сестра детских лечебно-профилактических учреждений» в 1981 году. В течение 8 лет трудилась в районных больницах, а в 1988 году перешла работать медсестрой офтальмолога в Павлодарскую городскую поликлинику № 1. За время работы зарекомендовала себя добросовестным, ответственным и высококвалифицированным специалистом.
Участковая медсестра Ольга Лошманова скончалась в возрасте 48 лет. Больше 11 лет проработала в общеклиническом отделении наркологической службы областного центра психического здоровья. Кроме того, Ольга Лошманова в 1992–1993 годах трудилась в павлодарском родильном доме, с 1993 по 2000 год – в женской консультации Павлодарской городской больницы № 3, а с 2000 по 2009 год – в семейно-врачебной амбулатории № 15.
Как говорят коллеги Ольги Лошмановой, ее всегда отличали организованность, отличное знание дела и стремление к постоянному профессиональному росту.
Младший медицинский работник Айгерим Мукашева ушла из жизни в возрасте 49 лет. Свою трудовую деятельность начала в 1990–1991 годах ученицей швеи на Павлодарской швейной фабрике. После этого работала в частных структурах и медицинских организациях Павлодарской области. И до, и в период пандемии коронавируса Айгерим Мукашева зарекомендовала себя как ответственный работник, добросовестно относившийся к работе и выполнявший все поручения своевременно.
По долгу службы
Супруге скончавшегося от коронавирусной инфекции санитарного врача Бакбергена Айжигитова вручили орден «Парасат».
Елена Ульянкина, Карагандинская область
Санитарный врач Бакберген Айжигитов – один из тех, кто заразился и погиб, защищая казахстанцев от коронавирусной инфекции. Он был дипломированным специалистом. Окончил Карагандинский мединститут. Когда Казахстан захлестнула эпидемия COVID-19, занимал должность главного специалиста в управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг Бухаржырауского района. В марте его направили в столицу нести службу на блок-посту.
– Увидев, что происходит в стране, мой муж сам вызвался отправиться в Нур-Султан, – рассказала супруга погибшего санврача Алия Баяхметова. – Хотя ему было уже 56 лет. Просила его остаться, сказала: «Я же болею. Как без тебя?» Но Бакберген ответил: «Меня зовет долг врача-эпидемиолога. Я поеду помогать!» И поехал. Отстоял вахту и вернулся. Знаете, он у нас скромный был, помогал тем, кто нуждается в помощи. Работа для него была на первом месте.
Отработав 2 недели в столице, санврач вернулся и сел на 14-дневный домашний карантин. Когда изоляция закончилась, Бакберген Сагымкожаевич вышел на службу. Проводил эпидемиологические расследования случаев заражения COVID-19, участвовал в рейдах по объектам массового скопления людей и в работе мобильных групп. Видимо, во время одного из выездов и подхватил заразу. Заболел...
У него остались дети и внуки.
– Знаете, он очень любил меня и детей, – продолжает жена санитарного врача. – Я уже 9 лет болею. Все это время он в буквальном смысле носил меня на руках. Мне его очень не хватает.
На этой неделе стало известно, что Бакберген Айжигитов посмертно удостоен ордена «Парасат». Вчера эту награду его супруге вручил аким Карагандинской области Женис Касымбек. На церемонии присутствовала его дочь Айым Айжигитова.
– Эта награда для нас имеет очень большое значение, – сказала, еле сдерживая слезы, Алия Баяхметова. – Спасибо Президенту, спасибо акиму за поддержку в столь тяжелую для нас минуту. Спасибо, что заметили и высоко оценили труд моего мужа. Это очень приятно. Бакберген очень любил свою работу, ценил своих коллег и ко всем относился с уважением.