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Общество

На 12,5 млн тенге обманул банк мошенник в Туркестанской области

В Сарыагашский РОП поступило сообщение от одного из банков. По словам потерпевшей стороны, неизвестный через банковское приложение, занимаясь куплей-продажей несуществующих товаров, причинил ущерб банку на сумму 12,5 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество". С целью раскрытия преступления и задержания подозреваемого, причинившего крупный ущерб банку, в районном отделе создали специальную группу из числа опытных сарыагашских полицейских.

По собранной информации полицейские установили подозреваемого, местного жителя. Для выяснения обстоятельств произошедшего молодого человека доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, подозреваемый зарегистрировался в качестве предпринимателя, и через банковское приложение, под видом покупателя и продавца, неоднократно совершал операции по купле-продаже. Таким образом, полученные путем мошенничества, аферист тратил на собственные нужды.

Молодой человек арестован, ведется досудебное расследование, добавили в полиции.

 

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