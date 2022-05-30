Фото: Kazpravda.kz
Общество , Технологии
На 132 млн тенге оштрафовали операторов связи за низкое качество интернета

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщили о наложенных на операторов связи штрафах за низкое качество интернета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» отметил необходимость устранения цифрового неравенства, обеспечение максимального доступа к интернету и качественной связи всех граждан. На расширенном заседании Правительства Президент поручил проработать вопрос по внедрению ответственности за значительное расхождение реальных параметров, от заявленных», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

В министерстве также отметили, что с целью усиления административной ответственности, с учетом поступающих жалоб потребителей разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК в части увеличения суммы штрафа в отношении субъектов крупного предпринимательства со 100 до 1000 МРП, а в случаях совершения правонарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания – до 1500 МРП.

«Вместе с тем, стоит отметить, что в 2021 году министерство наложило штрафов на операторов связи за низкое качество на 132 миллиона тенге, при том, что в прошлом году их совокупный доход составил 884 миллиарда тенге, то есть, штрафы составили лишь 0,01%. На основании вышеизложенного, заявление операторов о том, что повышение штрафов должно сказаться на повышении тарифов, не имеет под собой никаких оснований», - подчеркнули в МЦРИАП.

Как сообщалось ранее, в компании Beeline прокомментировали повышение стоимости тарифов. В качестве одной из причин назывались требования по минимальной скорости интернета.

«Если оператор не соответствует им, то регулятор выписывает штраф. А в начале этого года в первом чтении Мажилис принял поправки об ужесточении штрафов операторам связи. Если законопроект примут, то размер штрафа может составлять до 1500 МРП. Это серьезно увеличит нагрузку на оператора и приведет к снижению инвестиций в сеть, а значит, повлечет за собой ухудшение скорости и новые штрафы. Такая цепочка тоже может привести к пересмотру тарифов для сохранения качества мобильного интернета для конечного пользователя», - заявили в компании.

Популярное

Все
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Пенсионный возраст военнослужащих увеличат в Казахстане
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
Учитель, создававший «бриллианты»
С популистов спросят делом
В приоритете – порядочность и компетентность
Зоны высокой опасности
В удивительном царстве грибов
Проверка на совместимость
Алматы – город Нового Казахстана
Реформы поддержали в СКО
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане
Куплю… инвалидность
Наращивать культурный капитал
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Происшествия , Общество
На 100 млн тенге обманула шымкентцев группа из шести аферис…
Общество
Новый проект по трудоустройству молодежи запустило Минтруда
Общество
Пенсионный возраст военнослужащих увеличат в Казахстане
Общество , Референдум
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]