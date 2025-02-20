На большом воздушном шаре

Статьи
3
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Западноказахстанцы и гости региона могут насладиться панорамными видами, поднявшись на воздушном шаре. Такую услугу с начала этого года оказывает Уральский аэроклуб.

фото предоставлено Уральским аэроклубом

Настоящее приключение для детей и взрослых дарит совершенно новые, ни с чем не сравнимые впечатления. Когда земля остается далеко внизу, и тебя окружает океан воздуха, за пять минут, проведенных в корзине аэростата, успеваешь пережить целую бурю чувств: ощущение свободы, легкости, преодоления себя.

– Желающих очень много, в том числе и гостей из других городов. Приезжают в Уральск «на снег» – зимние забавы, а когда узнают, что есть возможность подняться на воздушном шаре, не упускают и ее. Нашими клиентами уже стали отдыхающие из Самары, ­Актобе, Атырау и ­Актау. На западе Казахстана такого аттракциона нет, как, впрочем, и аэроклубов, – говорит руководитель Уральского аэроклуба Талгат Убышев.

По его словам, в таком бизнесе трудно просчитать доход. Правила здесь диктует погода. Подъем на шаре, допустим, при скорости ветра три метра в секунду. Безветрие устанавливается обычно на рассвете или закате. Далеко не каждый день есть безопасные «окошки», летом их, конечно, больше.

– Например, в январе мы поднимали шар четыре дня. Пока совершаем только подъемы, в дальнейшем освоим полеты, – пояснил Талгат Убышев.

Аэростат небольшой: объем его купола составляет 700 кубометров, а грузоподъемность корзины порядка 170 кг. По словам организаторов аттракциона, локация будет меняться в зависимости от запросов. Сейчас он базируется на уральской турбазе «Светлячок», расположенной на берегу реки Чаган. Управляет подъемом шара команда из четырех человек, в том числе и пилот, который находится вместе с пассажирами в корзине. Для туристов правила просты: держись за арканы, не раскачивай корзину и наслаждайся видами.

Уральский аэроклуб – один из старейших в Казахстане. Он создан в 1937 году как база, готовившая будущих летчиков. Среди его выпускников – пилоты граж­данской и военной авиации, работающие по всему миру. В 1990-е энтузиастам неимоверными усилиями удалось сохранить летную технику. Сегодня Уральский аэро­клуб – это общественное объединение, активно развивающее авиационный туризм в западном регионе страны.

Если полет на планере или самолете туристический, нужно пройти лишь инструктаж, до таких полетов допускаются и подростки. Чтобы самостоятельно полетать на планере, объяснил руководитель клуба, придется выучить теорию и пройти программу подготовки пилотов-планеристов первого года обучения. Занятия уже начались, они рассчитаны на два месяца, а в апреле сдавшие экзамены могут приступить к первым полетам. Кроме того, романтики и любители небанальных сюрпризов могут провести фото- и видеосессии на земле и в воздухе и даже сделать незабываемое предложение руки и сердца.

#уральск #воздушный шар #Уральский аэроклуб

Популярное

Все
Дадут «ума» и рудникам, и шахтам
Хранит тепло зимой, прохладу – летом
Кодекс нам в помощь
Безопасность превыше всего
Когда опыт ценнее диплома
Вместо зала – подвал?
Глобальный диалог
Суд обязал акимат сельского округа выплатить долг за возведение дамб
Уроки и выводы
Дополнительные доходы планируется направлять в бюджет развития
Инновации для реабилитации
Оптовый закуп: разумная экономия или ловушка от маркетологов?
Штраф за крысу в витрине
Колледж гордится выпускниками
На юге началась посадка деревьев
Намечено построить третий сахарный завод
Нацпарки очень популярны
Учиться поможет добрый совет
Позаботились о ветеринарной безопасности
В музее-заповеднике «Ботай» активно работают со школьниками
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Гордиться своей малой и большой родиной
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Казахстанские хоккеистки одержали победу над командой Китая
От хума до макитры
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Дженерики, замещающие импорт
Президент посетил фестиваль «Город рабочих профессий»
Бывшего замакима Алматы задержали в Астане
Моя Караганда
Без обеда и даже без зарплаты работает «сотрудник» библиотеки
Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима области Абай
Университеты будущего
Так что же к нам летит?
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Резюмируя поручения Президента
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Препоны мусорному бизнесу
Дополнительные доходы планируется направлять в бюджет разви…
Уроки и выводы
Безопасность превыше всего

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]