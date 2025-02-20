На большом воздушном шаре

Настоящее приключение для детей и взрослых дарит совершенно новые, ни с чем не сравнимые впечатления. Когда земля остается далеко внизу, и тебя окружает океан воздуха, за пять минут, проведенных в корзине аэростата, успеваешь пережить целую бурю чувств: ощущение свободы, легкости, преодоления себя.

– Желающих очень много, в том числе и гостей из других городов. Приезжают в Уральск «на снег» – зимние забавы, а когда узнают, что есть возможность подняться на воздушном шаре, не упускают и ее. Нашими клиентами уже стали отдыхающие из Самары, ­Актобе, Атырау и ­Актау. На западе Казахстана такого аттракциона нет, как, впрочем, и аэроклубов, – говорит руководитель Уральского аэроклуба Талгат Убышев.

По его словам, в таком бизнесе трудно просчитать доход. Правила здесь диктует погода. Подъем на шаре, допустим, при скорости ветра три метра в секунду. Безветрие устанавливается обычно на рассвете или закате. Далеко не каждый день есть безопасные «окошки», летом их, конечно, больше.

– Например, в январе мы поднимали шар четыре дня. Пока совершаем только подъемы, в дальнейшем освоим полеты, – пояснил Талгат Убышев.

Аэростат небольшой: объем его купола составляет 700 кубометров, а грузоподъемность корзины порядка 170 кг. По словам организаторов аттракциона, локация будет меняться в зависимости от запросов. Сейчас он базируется на уральской турбазе «Светлячок», расположенной на берегу реки Чаган. Управляет подъемом шара команда из четырех человек, в том числе и пилот, который находится вместе с пассажирами в корзине. Для туристов правила просты: держись за арканы, не раскачивай корзину и наслаждайся видами.

Уральский аэроклуб – один из старейших в Казахстане. Он создан в 1937 году как база, готовившая будущих летчиков. Среди его выпускников – пилоты граж­данской и военной авиации, работающие по всему миру. В 1990-е энтузиастам неимоверными усилиями удалось сохранить летную технику. Сегодня Уральский аэро­клуб – это общественное объединение, активно развивающее авиационный туризм в западном регионе страны.

Если полет на планере или самолете туристический, нужно пройти лишь инструктаж, до таких полетов допускаются и подростки. Чтобы самостоятельно полетать на планере, объяснил руководитель клуба, придется выучить теорию и пройти программу подготовки пилотов-планеристов первого года обучения. Занятия уже начались, они рассчитаны на два месяца, а в апреле сдавшие экзамены могут приступить к первым полетам. Кроме того, романтики и любители небанальных сюрпризов могут провести фото- и видеосессии на земле и в воздухе и даже сделать незабываемое предложение руки и сердца.