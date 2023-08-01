На двух остановках временно не будут останавливаться автобусы по пр. Республики в Астане

Будет перекрыт проезд к остановочным пунктам «А. Иманов» и «Самал».

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На двух остановках временно не будут останавливаться автобусы по проспекту Республики в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании "City Transportation Systems".

По данным пресс-службы, в связи с проведением дорожных работ, перекрыт проезд к остановочным пунктам «А. Иманов» и «Самал» по пр. Республики в направлении ул. Кенесары.

«В связи с этим на данных остановочных пунктах маршруты №№ 1, 2, 3, 10, 23, 25, 31, 32, 37, 45, 52 не будут осуществлять посадку/высадку пассажиров. Посадка и высадка пассажиров временно осуществляется на ближайщих остановочных пунктах. Изменений в схеме движения маршрутов не предусмотрено и курсируют согласно утвержденной схеме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении компании.