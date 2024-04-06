На Мадейре поднят флаг Казахстана

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Состоялось открытие почётного консульства Казахстана на острове Мадейра в Португалии.

Посол Казахстана Даулет Батрашев отметил, что это важный шаг в укреплении политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Португалией.

Посол представил почётного консула Казахстана – известного предпринимателя и общественного деятеля Жоау Бонал да Силву - и выразил надежду, что его деятельность станет новым источником в развитии двусторонних отношений. Особый акцент сделан на продвижении интересов Казахстана, развитие торгово-экономического сотрудничества между странами, а также защите прав и интересов граждан и юридических лиц нашей страны.

Да Силва заверил о своей готовности активно работать по укреплению торгово-экономических связей между странами, а также развитию культурных обменов.

«Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития нашего сотрудничества, глубоких и продуктивных отношений между нашими странами», – отметил вице-президент регионального правительства Мадейры Эдуарду Жесуш.

Автономный регион Мадейра обладает значимым экономическим, научным и культурным потенциалом. В регионе развита пищевая и легкая промышленность, туризм и высокотехнологическая сфера.