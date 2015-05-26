Свежий выпуск На площадках молодежного форума Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Организаторами мероприятия выступили общественный фонд «Актобе Дамуы» и управление по вопросам молодежной политики области. В его работе приняли участие учащиеся вузов, организаций технического и профессионального образования, школ, активисты молодежных движений, представители рабочей и самозанятой молодежи, спортсмены и предприниматели. В рамках программы были организованы дискуссии с приглашением общественных и политических деятелей, представителей творческой интеллигенции, неформальных лидеров молодежи, спортивные соревнования, концертная программа.

Для талантливой молодежи была открыта «Творческая мастерская», а для самореализации и самосовершенствования организован тренинг «Лидерство и ораторское мастерство». В поддерж­ку молодежного движения волонтеров состоялись курсы «Технология добра». В то же время молодые бизнесмены участвовали в тренинге «Ты – предприниматель». В текущем году организаторы ввели еще одно направление форума для пользователей Интернета и социальных сетей – медиапространство, включающее практические тренинги по созданию информационных ресурсов, популяризации и продвижению их в сети.