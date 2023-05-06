На страже независимости

Это утверждение справедливо в любые времена. В прошлые века воины были опорой страны и ее властителя. От мощи и способности армии защищать родную землю от недругов зависело само существование государства и народа.

В современном мире даже самая миролюбивая страна имеет постоянную армию и делает все необходимое, чтобы она всегда была готова встать на защиту государства и граждан, отражать угрозы безопасности и целостности.

Когда в 1991 году Республика Казахстан обрела независимость, своей армии у нее, в принципе, не было. И строительство национальных вооруженных сил в первые годы суверенного развития стало задачей не менее важной, чем создание государственных институтов, построение рыночной экономики, формирование самостоятельной внешней политики.

Уже в Конституционном законе «О государственной независимости Республики Казахстан», принятом 16 декабря 1991 года, было прописано, что страна «в целях охраны своей независимости и территориальной целостности имеет право на создание собственных Вооруженных сил», а также «самостоятельно определяет порядок и условия прохождения ее гражданами воинской службы, решает вопросы размещения войск, вооружений и техники на своей территории».

«Днем рождения» вооруженных сил независимого Казахстана стало 7 мая 1992 года – дата, поз­же включенная в национальный календарь праздников как День защитника Отечества. Праздник, кстати, с высоким статусом «государственный».

Именно в тот майский день более 30 лет назад Первый Президент Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О создании Во­оруженных сил РК». С этого дня все воинские формирования, дис­лоцировавшиеся на территории Казахстана, вместе с вооружением, техникой и имуществом перешли под юрисдикцию республики. А Глава государства стал также Верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.

Тогда в состав казахстанских ВС вошли в основном войска 40-й общевойсковой армии, военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО), объединения и соединения, учреждения и организации Объединенных вооруженных сил СНГ, которые размещались в нашей стране. Но организационная структура войск и их дислокация не учитывали всех аспектов защиты молодого суверенного государства и не в полной мере соответствовали целям и задачам, которые стояли перед защитниками Отечества.

Так что в последующие годы последовательно выстраивалась адекватная оборонным потребностям Казахстана структура вооруженных сил, состоящая из Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил.

В 2014 году была создана Национальная гвардия РК. Хотя она находится в ведомстве Министерства внутренних дел (как воинское формирование с правоохранительными функциями), но при объявлении мобилизации включается в состав вооруженных сил.

В 2022 году Указом Президента в структуре ВС РК было создано Командование Сил специальных операций – они предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопас­ности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействию незаконным вооруженным формированиям.

Важный этап становления ВС РК – принятие первой Военной доктрины Казахстана и первого Закона «Об обороне и Вооруженных силах РК». Оба документа были приняты еще в 1993 году.

Закон установил основы организации обороны страны, полномочия органов государственной власти и управления в решении вопросов обороны, определил систему ее экономического обеспечения. А также обозначил роль, место и задачи вооруженных сил в общей системе обеспечения безопасности Казахстана, порядок проведения оборонных мероприятий.

Законодательство в этой сфере последовательно развивалось и совершенствовалось, затрагивая самые разные аспекты дальнейшего становления и укрепления ВС РК.

Военную доктрину Казахстан принял первым среди стран Цент­ральной Азии. В ней отражены ключевые принципы политики государства в этой области, направления военного строительства, подходы к обеспечению обороноспособности страны, оценка потенциальных угроз и ответов на них. В целом документ стал осевой частью системы национальной безопасности республики.

С 1993 года Военная доктрина обновлялась несколько раз. Последняя ее редакция совсем «свежая» – она была утверждена Главой государства в 2022 году.

И тот первый документ 30-летней давности, и обновленная его версия неизменно декларируют: Военная доктрина Казахстана носит оборонительный характер. Это отражает приверженность нашей страны мирному урегулированию любых конфликтов и мирным же способам защиты национальных интересов.

«Военная политика Республики Казахстан направлена на создание системы международных отношений, в которой значение военной силы минимизируется, разрешение противоречий между государствами, народами, социальными группами будет осуществляться с использованием политико-дипломатических, экономических, информационных, правовых и других невоенных средств», – подчеркивается в документе.

Вместе с тем доктрина определяет и военные способы защиты суверенитета, территориальной целостности Казахстана. И здесь армия выступает оплотом независимости и стражем интересов государства.

Поэтому поддержание высокого уровня боеготовности отечественной армии как важного условия для обеспечения нацио­нальной безопасности всегда остается в фокусе внимания на высшем уровне. Собственно, актуализация доктрины как раз и была связана с необходимостью адаптации подходов к обеспечению военной безопасности и обороны к современным требованиям и условиям, повышению военного потенциала страны для адекватного реагирования на новые угрозы и риски.

«...Общее нарастание глобальной напряженности ставит перед нами задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и Военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения», – такую задачу поставил Касым-Жомарт Токаев в Послании 2021 года.

В целом за последние три десятилетия в Казахстане получили решение практически все ключевые вопросы военного строительства, идет постоянное развитие военного потенциала страны.

В 1997 году Указом Президента была создана Военная академия Вооруженных сил РК, впоследствии преобразованная в Нацио­нальный университет обороны, который к тому же стал крупным научно-исследовательским цент­ром в сфере безопасности.

Сегодня в стране существует развитая сеть военных учебных заведений различного профиля. В Казахстане осуществляется подготовка практически по всем военным специальностям. Кроме того, казахстанские офицеры направлялись на обучение в ведущие зарубежные военные вузы. И в целом на национальном уровне продолжают приниматься меры для дальнейшего развития системы военного образования и кадровой политики с целью повышения профессионального уровня военнослужащих.

Уделяется пристальное внимание обеспечению надлежащего социального статуса и защищенности военнослужащих. Последовательно увеличиваются долж­ностные оклады военных. Растет престиж воинской службы, в том числе среди молодого поколения формируется твердое понимание того, что защита Родины, обеспечение безопасности страны и сограждан – священный долг каждого и высокая ответственность.

С 1993 года принимался ряд государственных программ и концепций в сфере военного строи­тельства и развития Вооруженных сил РК. В том числе большое внимание этим вопросам уделено в таком важном для страны документе, как Стратегия национальной безопасности.

Последовательно повышалось финансирование оборонной сферы страны. Обеспечивалось оснащение казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. Цифровизация также входит в число приоритетов, когда речь идет о развитии ВС на современном этапе.

Совершенствуется программа боевой подготовки, регулярно проводятся военные учения различного уровня и направленности (в том числе межведомственные, совместно с другими государствами, в рамках многосторонних структур). Развивается международное сотрудничество в военно-технической сфере. Казахстанские военные успешно проходили службу в рамках миссий под эгидой Организации Объединенных Наций.

«Мы – народ храбрых батыров, которые плечом к плечу с оружием в руках отстаивали рубежи нашей Родины. Наши предки всегда давали отпор недругам, которые посягали на нашу землю. Даже в самые тяжелые времена они высоко поднимали наше знамя над степью. Сегодня Вооруженные силы Казахстана достойно продолжают славное дело наших предков. Территориальная целостность и стабильность государства – главные ценности независимости. Наши воины надежно стоят на их страже. Доблестная казах­станская армия и другие силовые структуры – прочный оплот нашей государственности», – так высказался о казах­станских воен­ных Касым-Жомарт Токаев на церемонии присвоения воинских и специальных званий, классных чинов офицерам, которая в прошлом году впервые проходила накануне Дня Республики.

За 31 год казахстанские вооруженные силы прошли огромный путь становления и развития, который вместе с тем продолжается и на современном этапе. Структура вызовов и угроз безопасности постоянно меняется и усложняется (сегодня с этим сталкиваются фактически все страны мира), и укрепление оборонного потенциа­ла страны должно идти опережающими темпами. С поддержкой на самом высшем уровне и старания­ми истинных профессионалов и патриотов, посвятивших жизнь служению Родине, Казахстан с этими задачами справляется.