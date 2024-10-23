На страже тишины и спокойствия

Одной из задач Национальной гвардии Республики Казахстан является участие совместно с органами внутренних дел в обеспечении охраны общественного порядка, а также осуществление контроля и надзора за поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Оперативные и специальные моторизованные воинские части и подразделения Национальной гвардии МВД РК совместно с органами внутренних дел участвуют в охране общественного порядка в 21 городе Казахстана. Для несения патрульно-постовой службы ежедневно на маршруты патрулирования выделяется свыше 5700 военнослужащих на более чем 1700 маршрутах, в том числе на 191 совместных с полицейскими маршрутах пешего патрулирования и 125 автомобильных маршрутах.

С начала текущего года военнослужащими войск правопорядка при обеспечении охраны общественного порядка выполнено 3065 задач патрульно-постовой службы, принято участие в обеспечении 498 общественно-политических и других массовых мероприятий, а также выполнено 383 задачи при кризисных ситуациях и чрезвычайных происшествиях.

Задержано и доставлено в органы внутренних дел 11 943 правонарушителя, из них с признаками преступления 515 человек, при этом взыскано в доход государства штрафов на сумму 8 миллионов 118 тысяч 223 тенге. При несении патрульно-постовой службы изъято: 60 единиц холодного и огнестрельного оружия, произведено 98 фактов изъятия наркотических веществ.

Караулами Национальной гвардии МВД РК обеспечивается охрана около 40 учреждений уголовно-исполнительной системы в т.ч. производственного объекта, конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей по 9 железнодорожным и 23 автодорожным маршрутам, а также заседаний двух судов – в городах Астана и Шымкент, Военного суда Республики Казахстан, 7 специализированных межрайонных судов, их выездных заседаний в 4 населенных пунктах страны, 5 областных и 5 военных судов, одного специализированного межрайонного военного суда, из 4 следственных изоляторов ДКНБ в судебные учреждения.

Караулами войск предотвращено 10 фактов проникновения осужденных во внутреннюю запретную зону, где в семи случаях оружие применялось на предупреждение.

За прошедший период с начала года предотвращено 136 фактов переброса запрещенных предметов через основное ограждение, при их совершении задержано 89 гражданских лица, при этом изъято: 222 мобильных телефонов, 132 sim-карт, 1 ед. колюще-режущих предметов, наркотических веществ с общим весом 1446,36 грамм, 31 литр спиртосодержащих жидкостей.

Предотвращен 31 факт попыток провоза запрещенных предметов на транспортных КПП, при этом изъято: 79 мобильных телефона, 45 sim-карт, 170 аксессуаров к мобильным телефонам, денежных средств на сумму 17 759 тенге.

Также было обеспечено 9 плановых, 23 автодорожных маршрута конвоирования и судопроизводство в 29 судебных учреждениях. Караулами по конвоированию перевезено около 67 тысяч осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в том числе обеспечено свыше двух тысяч судебных процессов.

Отметим, что в рядах Национальной гвардии МВД РК находится Центр специальных и военных перевозок (далее – ЦСиВП), главной задачей которого является организация и оперативное управление воинскими, специальными и иными перевозками, обеспечение круглосуточного контроля и ускоренного продвижения эшелонов, транспортов и других учетных единиц.

Дополнительно ЦСиВП организовано: 127 плановых железнодорожных маршрутов, в них перевезено спецконтингента – 14193; по заявкам КУИС – 69 сквозных железнодорожных караулов, в них перевезено осужденных – 4744; отправлено воинских команд – 516, в них пассажиров – 15487.

Стоит отметить, что из-за начавшихся в марте 2024 года паводков и введенного режима Чрезвычайной ситуации местного масштаба в 10 регионах Казахстана – за время паводкового периода были спасены более 72 тысяч человек, из них свыше 17 тысяч детей. Для предотвращения, работы с последствиями паводков и эвакуацией населения методом эшелонирования была организована перевозка техники и военнослужащих отдельными воинскими эшелонами личного состава воинских частей 5451, 6506 и 5547, из городов Караганда, Шымкент и Кызылорда, соответственно в количестве свыше 1000 человек.