На трех человек напали акулы во Флориде — женщина осталась без руки

В мире, США, Происшествия
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Адема Ергали

Окружной шериф отметил, что официальные лица распорядились закрыть пляжи сразу после первого инцидента, однако приказ не был исполнен вовремя, в результате чего подростки подверглись нападению

Фото: pexel.com

Три человека подверглись нападению акул в округе Уолтон в пятницу. Об этом сообщили в ABC News, передает Kazpravda.kz со ссылкой на RTVI US

Начальник пожарной охраны Южного Уолтона Райан Кроуфорд в разговоре с журналистами уточнил, что 45-летняя женщина проплывала со своим мужем мимо песчаной косы на пляже Уотерсаунд, когда акула укусила ее около 1:20 дня по восточному времени. Пострадавшая была срочно госпитализирована — в результате инцидента ей пришлось ампутировать часть левой руки.

Примерно через полтора часа в районе пляжа Сикрест (он находится в нескольких километрах от Уотерсаунда) акула напала на двух молодых девушек — 15 и 17 лет. В тот момент они находились в компании друзей. Одну из пострадавших в критическом состоянии госпитализировали. Дополнительные сведения о ее состоянии не раскрываются.

Вторая девушка получила незначительные повреждения рук и ног, ее состояние оценивается как стабильное.

Окружной шериф Майкл Адкинсон отметил, что официальные лица распорядились закрыть пляжи сразу после первого инцидента, однако приказ не был исполнен вовремя, в результате чего подростки подверглись нападению. Он добавил, что в последний раз в Уолтоне акула нападала на людей в 2021 году, при этом последний смертельный случай был зафиксирован в 2005-м.

Фото: South Walton Fire District / Twitter

Адкинсон также сказал, что нападение акул посреди дня — явление аномальное. По его словам, посетителей пляжей обычно просят проявлять бдительность ранним утром и в сумерках, когда рыбы особенно активны в поисках корма.

В пятницу пляжи были закрыты, но вновь открылись в субботу с дополнительными патрулями на воде и красными (обозначают повышенную опасность) и фиолетовыми (указывают на присутствие в воде опасных морских обитателей) флагами в качестве предупреждения.

Согласно данным Музея естественной истории Флориды, в 2023 году количество неспровоцированных нападений акул во всем мире увеличилось. Из 69 случаев 10 закончились летальным исходом, причем большинство из них — в Австралии (на страну приходится 22% случаев нападения акул и 40% — со смертельным исходом).

В прошлом году в США произошло 36 неспровоцированных нападений — это 52% от всех инцидентов в мире. Из них два (один в Калифорнии и другой на Гавайях) закончились летальным исходом. 

Несмотря на это, специалисты заверяют, что количество укусов и смертельных исходов, произошедших в 2023 году, находится в пределах среднего показателя (менее 100) за прошедшее десятилетие. Большинство инцидентов обычно происходит в Северном и Южном полушариях в летний сезон, поскольку в это время многие виды акул особенно активны и, вдобавок к этому, люди больше времени проводят в воде.

#нападение #США #акула

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