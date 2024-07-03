На востоке страны полным ходом идет подготовка к отопительному сезону

Чтобы обеспечить стабильное, безаварийное прохождение отопительного сезона 2023⁄24 года, в городе в сжатые сроки провели огромную работу. Основные усилия были направлены на капитальный ремонт шести котлов станции, восстановление зданий и сооружений, сис­темы топливоподачи, а также тепловых сетей. На эти цели в 2023 году из резерва Правительства и областного бюджета было выделено 7,5 млрд тенге.

– Мы привлекли на ремонт­но-восстановительные работы больше 500 человек, – рассказал замес­титель акима. – Износ станции удалось снизить с 74,5 до 57,7%, а износ сетей – с 82 до 78,8%. Станция смогла штатно закончить отопительный сезон 2023 года. Если в 2022 году было зарегист­рировано 86 технологических нарушений, то в 2023-м – пять.

Местная исполнительная власть с привлечением квалифицированных теплотехников провела также обход домов в Риддере. Специалисты выявили множество различных нарушений, в том числе незаконную установку повысительных насосов – более 50 уже демонтировали. На теп­ловых узлах были заглушены линии смешивания, на системах отопления и горячего водоснабжения отсутствовала теплоизоляция. Кроме того, сами дома оказались не готовы к холодам – собственники их не утеплили.

Серьезной проблемой города являются потери горячей воды в теплосетях, достигающие 150–200 тонн в час. По словам специа­листов, это напрямую связано с состоянием внутренних систем отопления и в целом большим износом инфраструктуры (78,8%). В настоящее время по итогам исследований с помощью тепловизора основные аварийные участки выявлены, проекты по их замене подготовлены. Данные работы запланированы на текущий год.

– Только совместными усилия­ми властей и собственников жилья можно добиться комфортного и безопасного прохождения отопительного сезона, – подчеркнул Бакытжан Байахметов.

Несмотря на колоссальный объем выполненного ремонта, ТЭЦ в Риддере пока остается в «красной» зоне. В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева модернизация предприятия должна завершиться до конца 2024 года. Запланировано дальнейшее обновление котлоагрегатов, турбогенераторов, тепловых сетей на 55 участках общей протяжен­ностью 19 км. Из резерва Правительства и областного бюджета выделено 8,1 млрд тенге. По итогам проведенных работ плани­руется снизить износ теп­лостанции с 57,7 до 40,2%, износ тепловых сетей – с 78,8 до 69,2%.

Крупные инвестиционные прог­раммы предусмотрены и на двух теплоэлектроцентралях областного центра. На Усть-Каменогорской ТЭЦ на ремонт основного и вспомогательного оборудования за счет тарифа выделено 5,8 млрд тенге. На сегодня объем работ по котлам выполнен на 48%, в том числе полностью подготовлены котлы № 7, 9, 11. Готовность турбин – 30%, завершены работы на турбоагрегатах № 8 и 9. На Согринской ТЭЦ запланирован ремонт на сумму 612,6 млн тенге. В целом выполнение составляет 42%, в том числе по котлам 37%, по турбинам – 50%.

– На предприятии АО «Усть-Каменогорские теплосети» на обновление малых источников за счет тарифа в текущем году предусмотрено 359 миллионов тенге, – дополнительно пояснил замакима. – В настоящее время работы завершены на 34%, в том числе полностью отремонтированы два котла на котельной № 2.

Также коммунальное пред­приятие запланировало привести в порядок 29 участков тепловых сетей общей протяженностью 12,9 км. Стоимость работ – 2,02 млрд тенге. К июлю завершено 2,1 км. В целях обеспечения надежности теплоснабжения районов Усть-Каменогорска, расположенных на левом берегу Иртыша, началось перевооружение насосной станции по прос­пекту Сатпаева. Здесь устанавливают дополнительные мощные насосы, меняют трансформаторы, силовые кабели, систему автоматического управления. Проекты выполняются в соответствии с графиком, общая сумма финансирования – 219 млн тенге.

Внимание районам

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону особое внимание уделено Улкен Нарынскому, Глубоковскому, Зайсанскому, Курчумскому, Уланскому районам. Из областного бюджета выделено 884 млн тенге. В частности, во всех административных центрах данных районов запланирован ремонт котельных, плюс в Курчуме и поселке Касыма Кайсенова приступили к модернизации теплосетей. Все работы выполняются по графику.

В Восточном Казахстане для проведения отопительного сезона необходимо примерно 3,1 млн тонн угля. В том числе потребность теплоисточников составляет 2,608 млн тонн, коммунально-бытового сектора – примерно 0,5 млн тонн. В целях своевременной поставки каменного топлива населению и теплоисточникам областная исполнительная власть совместно с угольным разрезом «Каражыра» и железной дорогой утвердила график. Коммунально-бытовому сектору на сегодня отгружено 35,2 тыс. тонн угля, в том чис­ле бюджетным организациям 5,5 тыс. тонн угля, или 13%.

– Реализация угля населению идет на 11 железнодорожных тупиках, – пояснил замакима. – В отдаленные населенные пункты топливо привозят, как правило, местные жители, самозанятые.

К июлю на тупиках области имеется 6 тыс. тонн угля, в том числе 2,3 тыс. тонн в Усть-Каменогорске, 72 тонны в Риддере, больше 2 тыс. тонн в районе Алтай, 1 тыс. тонн в Шемонаихинском и т. д. В рамках поддерж­ки со­циально уязвимых слоев населения городским акиматом областного центра заключен меморандум о поставке 25 тыс. тонн угля по социальной цене 15 тыс. тенге за тонну. Это на 500 тенге дешевле рыночной цены.