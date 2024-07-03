На востоке страны полным ходом идет подготовка к отопительному сезону
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
По-прежнему в центре внимания областной исполнительной власти – Риддер, где городская теплоэлектроцентраль попала в «красную» зону. Как рассказал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Бакытжан Байахметов, за последние пять лет в результате неудовлетворительной эксплуатации теплостанции и халатного отношения со стороны бывшего владельца ТОО «Green Energy Q» состояние предприятия дошло до критического.