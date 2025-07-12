Начался прием заявлений для участия в конкурсе грантов

Образование
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Вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе, передает Kazpravda.kz

Фото: turkey-edu.kz

С 13 июля по 20 августа 2025 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе грантов. Подать документы можно как онлайн через портал egov.kz, так и через центры приема при университетах (в любом вузе по месту нахождения).

Для участия в конкурсе грантов абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото размером 3×4 и аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО). Также другие подтверждающие документы для участия в конкурсе грантов по льготным категориям.

Пороговые требования ЕНТ

Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:

для направлений «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов,

для «Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)» – не менее 70 баллов;

для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов;

для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации – не менее 50 баллов.

Напомним, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.

Для абитуриентов из сельской местности и социально уязвимых слоев населения предусмотрены специальные меры поддержки в рамках приемной кампании. В частности, при участии в конкурсе грантов действуют установленные государством квоты.

Отметим, что в 2025 году продолжается реализация принципа «Цифрового университета»: большинство процессов автоматизированы, что повышает прозрачность конкурсного отбора.

Список имен обладателей образовательного гранта будут опубликованы до 10 августа.

#ВУЗы #Образование #гранты

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