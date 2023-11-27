Награда нашла Героя

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Асет Калымов, Алматинская область

Представители местных властей вручили ценные подарки подростку, спасшему пассажиров и водителя движущегося автобуса.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

На днях в поселке Отеген-батыра Илийского района была предотвращена дорожная авария. Как рассказали очевидцы, во время движения у водителя пригородного автобуса случился сердечный приступ, он потерял сознание и контроль над управлением транспортного средства. На полной скорости машина съехала с маршрута, преодолела арык и чуть было не врезалась в расположенные рядом дома.

Благо находившийся в салоне юноша по имени Акжол и фамилии Герой (так звали его деда) моментально среагировал на непредвиденную ситуацию. Нажав на тормоз, он остановил машину буквально в нескольких метрах от жилого сектора и газовых труб.

Акжол оказался настоящим героем, полностью оправдав свою фамилию. Он – ученик восьмого класса лицея № 24 поселка Оте­ген-батыра. Пассажиры, среди которых были пенсионеры и учащиеся младших классов школ, выразили огромную благодарность храброму юноше, проявившему смелость и решительность в столь критичный момент. Пользователи социальных сетей предложили вручить Акжолу медаль за спасение людей.

Реакция местных властей не заставила себя долго ждать. На следующий день в торжественной обстановке аким Алматинской области Марат Султангазиев вручил Акжолу благодарственное письмо и iPhone 15-й модели.

– Такие поступки заслуживают особого признания, – подчеркнул аким области. – Мы гордимся юным героем, нашим земляком, который должен стать примером для молодежи всей страны.

В свою очередь аким Илийского района Багдат Карасаев подарил Акжолу ноутбук, выразив благодарность его родителям за примерное воспитание сына.

По словам директора лицея № 24 Захиды Тореходжаевой, Акжол из многодетной семьи, старший из семерых детей. Учится хорошо, активно участвует в общественной жизни школы, помогает сверстникам и ученикам младших классов.

#награда #автобус #герой #Акжол Герой

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