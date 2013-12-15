Награды за самоотверженный труд

[caption id="attachment_17075" align="aligncenter" width="530"] фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА[/caption]

Указом Президента РК государственные награды присуждены большому числу граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность.

Награжденным выпала честь получить поздравления непосредственно от Главы государства в ходе церемонии, состоявшейся вчера в Акорде. Обращаясь к ее участникам, Президент напомнил, что за 22 года Независимости в стране сложилось множество хороших традиций, и одна из них – это чествование самых достойных граждан республики накануне главного общенационального праздника Казах­стана. Это очень символично, подчеркнул Нурсултан Назарбаев, поскольку независимость нашего государства, все, что сделано в стране за эти годы, складывается из труда каждого отдельного человека.

Президент также отметил, что такие качества, как патриотизм, преданность своему делу, упорный труд во благо Отечества, объединяют всех награждаемых независимо от должности и профессии.

– Все мы работаем не ради наград, а выполняем свое повседневное дело. Когда человек всю душу отдает любимому делу, посвящая ему все свои силы, награды и признание приходят сами собой. И наша самая ценная общая награда – это процветающий, ставший известный всему миру Казахстан, который покоряет все новые и новые вершины. Говорят, что самое лучшее поощрение за отличную работу – это возможность сделать еще больше. Важнейшей ценностью нашего общества, объединяющей его, является доблестный труд. И поэтому от имени государства мы особо чествуем тех, кто в своем труде добился огромных успехов. Звание «Каза?станның Еңбек Ері» присваивается Юрию Владимировичу Пя, Абзалу Жумашевичу Ералиеву и Ивану Адамовичу Сауэру, – объявил Президент.

После чего Глава государства представил каждого из новых героев труда Казахстана, рассказав об их достижениях и успехах. Так, Президент отметил, что Национальный научный кардиохирургический центр, у истоков которого стоял Юрий Пя, известен сегодня как в республике, так и за ее пределами. Эта клиника является символом надежды и спасения для тысяч взрослых и детей, которым он дал новую жизнь. В кратчайшие сроки центр перенял все новейшие технологии. Нурсултан Назарбаев напомнил, что государство построило и другие уникальные центры, здравоохранению в целом уделяется пристальное внимание, ежегодно растет финансирование и по объемам средств, выделяемых на эту сферу, по отношению к ВВП наша республика приблизились к развитым государствам.

– Однако не здания и оборудование, а именно специалисты выполняют необходимую сегодня работу, – подчеркнул Глава государства. – Сейчас Юрий Пя стоит на пороге создания собственных уникальных наработок. В текущем году в стране было успешно проведено 40 тысяч различных операций на сердце, а проведение их за рубежом потребовало бы значительных затрат.

Отметил Президент деятельность предприятия «Абзал и К» и его директора Абзала Ералиева. Сегодня это товарищество лидирует в Кызылординской области по урожайности риса. В компании внедрен полный производственный цикл – от выращивания риса до поставки готовой продукции на прилавки магазинов. Предприятие также является главным экспортером риса за рубеж. Оно не только дает работу людям, но и постоянно инвестирует в социальную сферу.

[caption id="attachment_17076" align="alignleft" width="300"] фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА[/caption]

– Я неоднократно бывал в этом хозяйстве и удивился тому, что место, где оно функционирует, – по-настоящему цветущий городок с парками, социальными объектами и всем необходимым для удобной жизни, – рассказал Нурсултан Назарбаев.

Большие достижения агрофирмы «Родина», возглавляемой Иваном Сауэром, также не остались без внимания Главы государства. Было отмечено, что это предприятие является настоящим образцом того, как следует вести дело в сельском хозяйстве.

– К примеру, производительность труда на предприятии составляет 38 тысяч долларов на одного работника, и это рекорд, так как по стране этот показатель равен 7 тысячам долларов, – подчеркнул Президент. – И если бы в целом в аграрном секторе производительность приблизилась бы к половине показателей «Родины», то объем продукции был бы другим. Здесь не только безупречно развивают производство, но и ответственно занимаются социальными программами. В поселке, где трудятся работники фирмы, построены спортивные и социальные объекты, хорошие дороги, больницы, налажена система отопления.

Как проинформировал Глава государства, высокие государственные награды вручаются ученым, деятелям культуры и искусства, образования и здравоохранения, производственникам, общественным деятелям, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов.

– Все вы щедро вкладываете свой талант, не жалеете свои силы, чтобы добиваться все лучших результатов, созидая новый Казахстан, – обратился он к обладателям наград. – Уверен, что ваши достижения вдохновят ваших коллег и всех сограждан на большие свершения. Ведь перед нами стоят новые, еще более масштабные цели. Именно в таком созидательном движении вперед заключается главный смысл нашей Независимости!

В завершении церемонии Президент Казахстана еще раз искренне поздравил всех лауреатов с присужденными наградами и отметил, что страна по достоинству отмечает их труд.

– Думаю, это радостное событие для вас и к тому же большая ответственность. Глядя на вас, будут вырастать новые лауреаты и подтягиваться другие претенденты, чтобы достичь таких же высот. Поздравляю с Днем Независимости – великим праздником нашей страны! Хочу пожелать всем большого счастья, добра и благополучия. Спасибо за труд, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Согласно Указу Президента РК за выдающиеся заслуги в социально-гуманитарном развитии страны, активную общественную деятельность звание «?аза?станның Еңбек Ері» присвоено директору полного товарищества «Абзал и К» Кызылординской области Абзалу Ералиеву, председателю правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрию Пя и генеральному директору ТОО «Агрофирма «Родина» Акмолинской области Ивану Сауэру.

Орденом «Отан» награждены президент ТОО «Университет международного бизнеса» Кенжегали Сагадиев и председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Владимир Школьник, орденом «?аза?стан Республикасының Тұң?ыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» – аким Атырауской области Бактыкожа Измухамбетов.

Орденом «Барыс» различной степени были награждены главный директор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «КазМунайГаз» Нурлан Балгимбаев, генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества Таир Мансуров, министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов.

[caption id="attachment_17077" align="alignright" width="300"] фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА[/caption]

Кавалерами ордена «Парасат» стали председатель Агентства РК по делам государственной службы Алихан Байменов и первый заместитель Премьер-Министра РК Бакытжан Сагинтаев.

Орденом «?ұрмет» отмечены заслуги председателя надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного суда РК Елиса Абдикадирова, артистки РГП «Казахский государственный театр оперы и балета им. Абая» Сауле Альберс, министра экономики и бюджетного планирования Ерболата Досаева, министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Нурлана Каппарова. А также бригадира ТОО «Нежинка-Ерке» района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области Надежды Колковской, актрисы РГП «Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н. Сац» Ольги Коржевой, директора школы-гимназии № 6 им. Б. Момышулы Мактааральского района Южно-Казахстанской области Омирхана Козыбака, акима Алматинской области Ансара Мусаханова и других.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны орденами «Даң?» II степени, «Айбын» I, II и III степеней, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Так, ордена «Даң?» II степени удостоены начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы (финансовая полиция) Амирхан Аманбаев, начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Южно-Казахстанской области (финансовая полиция) Серикбай Еримбетов, заместитель министра внутренних дел Ерлик Кененбаев, заместитель министра внутренних дел Амантай Куренбеков, заместитель министра обороны Багдат Майкеев, прокурор Павлодарской области Дастан Сартаев и начальник департамента Комитета национальной безопасности Сейитжан Шалабаев.

Орденом «Айбын» I степени награжден главный инспектор Республиканской гвардии Мейрам Махатов, орденом «Айбын» II степени – начальник отдела Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК – главный инспектор по безопасности полетов Кайрат Баймаханов и начальник департамента Службы охраны Президента РК Рустем Чакенов. Медаль «Ерлігі үшін» получил полицейский полка патрульной полиции департамента внутренних дел Астаны Медет Сасанов.

Почетное звание «?аза?станның еңбек сiңiрген ?айраткерi» присвоено 76 видным представителям науки, культуры, производства и социальной сферы. Почетными грамотами Республики Казахстан награждены 265 человек.