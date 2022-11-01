Находившуюся в бегах 12 лет мошенницу задержали в Алматы

Мангистауские полицейские задержали мошенницу, 12 лет находившуюся в розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

54-летняя женщина, уроженка Западно-Казахстанской области, разыскивалась на протяжении 12 лет за мошенничество (часть 3 статьи 190 УК РК).

Всё это время женщина жила в городе Алматы с поддельными документами и здесь же была задержана сотрудниками управления криминальной полиции Департамента полиции Мангистауской области

Подозреваемую водворили в изолятор временного содержания ДП Алматы.