Находившуюся в бегах 12 лет мошенницу задержали в Алматы

Происшествия
Мангистауские полицейские задержали мошенницу, 12 лет находившуюся в розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
54-летняя женщина, уроженка Западно-Казахстанской области, разыскивалась на протяжении 12 лет за мошенничество (часть 3 статьи 190 УК РК).
Всё это время женщина жила в городе Алматы с поддельными документами и здесь же была задержана сотрудниками управления криминальной полиции Департамента полиции Мангистауской области
Подозреваемую водворили в изолятор временного содержания ДП Алматы.