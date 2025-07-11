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Как рассказала член контрольно-счетной комиссии Жанат Дауталиева, в рамках аудита была проанализирована деятельность 12 школ и школ-интернатов за 2022-2024 годы. По итогам проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства и системные недостатки в планировании и использовании бюджетных средств. Общая сумма выявленных нарушений составила 2,6 млрд тенге.

- Среди основных проблем - недостоверные и необоснованные бюджетные заявки, использование трансфертов не по назначению, отсутствие лицензий у медицинских кабинетов и их неудовлетворительное оснащение. Также были выявлены нарушения при организации школьного питания: некоторые продукты не включались в меню, видеокамеры не имели функции записи, а часть имущества школ хранилась без дальнейшего использования, - уточнила Жанат Дауталиева.

В общей сложности зафиксировано 172 процедурных нарушения. Документы по 92 признакам административных правонарушений направлены в уполномоченные органы: департамент внутреннего государственного аудита, департамент медицинского и фармацевтического контроля, управление государственных доходов, департамент обеспечения качества в сфере образования и департамент полиции области.

