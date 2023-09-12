Нарушившие обязательства частные ТЭЦ будут возвращаться в госсобственность – Смаилов

Премьер поручил провести работу с собственниками для обеспечения капитального ремонта и модернизации станций.

Фото пресс-службы правительства РК

Результаты проверки деятельности ряда теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) республики рассмотрели на заседании Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Органы прокуратуры провели проверку 11 частных ТЭЦ на предмет соблюдения законодательства в сферах теплоэнергетики и естественных монополий. В ходе проверки на некоторых объектах были выявлены системные недостатки и нарушения. Оборудование на каждой из станций находится в критическом состоянии, что может привести к авариям во время отопительного сезона.

По итогам обсуждения уполномоченным органам поручено провести работу с собственниками для обеспечения капитального ремонта и модернизации станций. Премьер-министр потребовал установить конкретный график работ на 2023-2024 годы и вести мониторинг их исполнения. В случае нарушения обязательств будут приняты меры по возврату станций в госсобственность.

На заседании комиссии также был обсужден вопрос устранения непродуктивных посредников-монополистов в сфере газоснабжения крупных промышленных предприятий страны. Государственные доли участия в этих компаниях, обладающих соответствующей инфраструктурой, ранее были переданы в частные руки по заниженной стоимости. Впоследствии это привело к монополизации рынка транспортировки газа и установлению завышенных тарифов на услуги.

Алихан Смаилов поручил уполномоченным ведомствам в кратчайшие сроки проработать вопрос возврата данных активов в государственную собственность в соответствии с требованиями законодательства РК.