На уголовное дело нарыбачил житель Аксу

На жителя Аксу завели уголовное дело из-за незаконной ловли рыбы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП Павлодарской области.

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

«2 октября в 3:55 у дома по улице Набережная в Аксу полицейские в багажном отсеке автомашины Nissan Terrano обнаружили мешки с рыбой. Документов на груз у водителя не оказалось. Он пояснил, что выловил рыбу на озере Карасор.

По незаконной добыче рыбных ресурсов начато досудебное расследование по пункту 1 части 1 статьи 335 УК РК», – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

У горожанина изъяли 10 мешков со 184 кг рыбы, рыболовную сеть и 2 резиновых костюма.

Легковушка водворена на специальную штрафстоянку до принятия процессуального решения по уголовному делу. Назначена судебно-биологическая экспертиза.

Стражи правопорядка напомнили, что по правилам рыболовства можно перевозить не более 5 кг рыбы. В противном случае нужны соответствующие документы.