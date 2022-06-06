Наш дух и наша гордость

В День государственных символов в Шымкенте провели патриотическое шествие.

Улицы города наполнились голубыми флагами и флажками. Ими украсили фасады зданий, горожане разместили их на балконах своих квартир, вышли с ними на улицы. Стяги как один из главных символов свободы и независимости страны развевались также в руках всадников, велосипедистов и автомобилистов, принявших участие в праздничном шествии. В колонне их было по 30, ведь в этом году исполняется 30 лет со дня принятия государственных символов Казахстана – флага, герба и гимна, символизирующих единство и суверенитет нашей страны.

Участники шествия прошлись и проехали по улицам, названным в честь трех казахских биев, – Толе-би, Казыбек-би и Айтеке-би. Все они ведут к площади Государственных Символов, расположенной в парке Независимости. Люди пели гимн, улыбаясь друг другу и поздравляя с праздником.

– Я сегодня иду в праздничной колонне – и дух захватывает! – делится эмоциями студентка одного из шымкентских вузов Газиза Утембаева. – У всех хорошее настроение. Посмотрите, как люди восторгаются нашим флагом. До чего же он красив на фоне неба! На мой взгляд, отношение к государственным символам определяет уровень патриотизма. И сегодня он особенно высок.

– Государственные символы – это неотъемлемая часть и очень важная, ценная атрибутика государства, их надо уважать и ценить, – убеждена жительница Шымкента Ульяна Мяшина. – Наши государственные символы отражают традиции и нравст­венные ценности казахского народа, они объединяют наше многонациональное общество.

Горожане, депутаты городского маслихата, руководство Шымкента во главе с акимом города Муратом Айтеновым, общественные деятели, ветераны, победители олимпиад, отличники учебы, волонтеры, активная молодежь и студенты с утра собрались на площади Государственных Символов. Перед началом торжественного мероприятия прозвучал Государственный гимн. Участники встречи приняли участие в концертной программе, наполненной духом патриотизма и гордости за свою страну, подчеркивающей, что главная национальная идея – стремление к независимой и мирной жизни.

С площади Государственных Символов праздничная колонна пронесла государственные символы по центральным улицам города. Праздничное мероприя­тие завершилось у памятника Байдибек-би.