В 1993 году я работал в родном поселке Фабричном (ныне – село Каргалы) Жамбылского района Алматинской области учителем. В это время не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве была страшная инфляция: товары дорожали, а деньги обесценивались. Зарплату задерживали на несколько месяцев, а полученных средств хватало лишь на покупку 3–4 кило­граммов мяса. Наша страна находилась в рублевой зоне. Никогда не забуду, как мы долго стояли перед кассиром, чтобы получить зарплату, ведь ее трудно было пересчитать. Обесцененные рубли выдавали миллионами, которые почти ничего не стоили. В то время часто можно было увидеть картину, как учителя, да и не только они, отходили от кассира с сетками-авоськами, наполненными рублями.

Конечно, казахстанцы радовались тому, что в стране вводится национальная валюта – тенге. Мы ждали позитивных изменений. По телевидению выступил Глава государства, который сообщил об этом историческом событии, а в газетах были опубликованы образцы казахстанских денег с портретами великих сынов земли казахской. С нетерпением я ждал, когда наконец воочию увижу или получу зарплату в тенге. Первой в нашей семье познакомилась с национальной валютой страны моя мама Ризванам Махмуткызы (1927–2007): ей выдали пенсию в тенге. С восхищением мы рассматривали новые деньги: они были отличного качества. Мне понравилось и название нашей национальной валюты – тенге, сразу повеяло тысячелетним Востоком. Позже узнал, что на этом названии настоял выдающийся поэт и мыслитель Олжас Сулейменов. Хочу напомнить, что казахское слово «тенге» произошло от средневековых тюркских серебряных монет «денге» или «таньга», от которых возникло и название древнерусской монеты «деньга» и современное русское слово «деньги».

Моя покойная мама каждому из своих пятерых детей тогда подарила купюру в один тенге с портретом аль-Фараби: я попросил ее оставить на ней автограф. Она, конечно, расписалась. Прошел 31 год после того дня, но я до сих пор бережно храню тенге, подаренную самым близким человеком.

Вскоре я получил и зарплату в тенге. Конечно, это был праздничный день не только для меня, но и для всех моих коллег. Мы понимали, что наступил очень важный этап в истории независимого Казахстана.

Еще в детстве меня потряс­ла печальная и таинственная судьба Шокана Уалиханова, увлекся тогда и его произведениями, поэтому оставил себе на память купюру номиналом 10 тенге с изображением ученого и путешественника. В 2014 году я побывал в составе экспедиции Казахстанского национального географического общества «По караванному пути Шокана Уалиханова» в Кашгарии (позже написал несколько книг об этом). Как талисман находилась со мной в пути купюра с изображением нашего великого соотечест­венника. Разумеется, храню ее и сейчас.

В моей коллекции сейчас находятся все купюры национальной валюты РК, введенные в оборот 15 ноября 1993 года.