Наш тенге

Колонка обозревателей
2
Исмаилжан Иминов

По случаю Дня национальной валюты хочу поделиться своими воспоминаниями.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В 1993 году я работал в родном поселке Фабричном (ныне – село Каргалы) Жамбылского района Алматинской области учителем. В это время не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве была страшная инфляция: товары дорожали, а деньги обесценивались. Зарплату задерживали на несколько месяцев, а полученных средств хватало лишь на покупку 3–4 кило­граммов мяса. Наша страна находилась в рублевой зоне. Никогда не забуду, как мы долго стояли перед кассиром, чтобы получить зарплату, ведь ее трудно было пересчитать. Обесцененные рубли выдавали миллионами, которые почти ничего не стоили. В то время часто можно было увидеть картину, как учителя, да и не только они, отходили от кассира с сетками-авоськами, наполненными рублями.

Конечно, казахстанцы радовались тому, что в стране вводится национальная валюта – тенге. Мы ждали позитивных изменений. По телевидению выступил Глава государства, который сообщил об этом историческом событии, а в газетах были опубликованы образцы казахстанских денег с портретами великих сынов земли казахской. С нетерпением я ждал, когда наконец воочию увижу или получу зарплату в тенге. Первой в нашей семье познакомилась с национальной валютой страны моя мама Ризванам Махмуткызы (1927–2007): ей выдали пенсию в тенге. С восхищением мы рассматривали новые деньги: они были отличного качества. Мне понравилось и название нашей национальной валюты – тенге, сразу повеяло тысячелетним Востоком. Позже узнал, что на этом названии настоял выдающийся поэт и мыслитель Олжас Сулейменов. Хочу напомнить, что казахское слово «тенге» произошло от средневековых тюркских серебряных монет «денге» или «таньга», от которых возникло и название древнерусской монеты «деньга» и современное русское слово «деньги».

Моя покойная мама каждому из своих пятерых детей тогда подарила купюру в один тенге с портретом аль-Фараби: я попросил ее оставить на ней автограф. Она, конечно, расписалась. Прошел 31 год после того дня, но я до сих пор бережно храню тенге, подаренную самым близким человеком.

Вскоре я получил и зарплату в тенге. Конечно, это был праздничный день не только для меня, но и для всех моих коллег. Мы понимали, что наступил очень важный этап в истории независимого Казахстана.

Еще в детстве меня потряс­ла печальная и таинственная судьба Шокана Уалиханова, увлекся тогда и его произведениями, поэтому оставил себе на память купюру номиналом 10 тенге с изображением ученого и путешественника. В 2014 году я побывал в составе экспедиции Казахстанского национального географического общества «По караванному пути Шокана Уалиханова» в Кашгарии (позже написал несколько книг об этом). Как талисман находилась со мной в пути купюра с изображением нашего великого соотечест­венника. Разумеется, храню ее и сейчас.

В моей коллекции сейчас находятся все купюры национальной валюты РК, введенные в оборот 15 ноября 1993 года.

Все колонки автора
#деньги #тенге #история #национальная валюта

Популярное

Все
Эволюционирует «ныряющая» нить
Дружба – мотив серьезный
Врачи приближают заветные мечты тысяч семей
Монеты «с котиком» расскажут о стране не менее любого путеводителя
Общественный контроль не помешает
За язык никто не тянет
Маленькие кусочки меди и серебра хранят тайны
Трубы, пригодные для воды и газа
Здесь можно творить! Главное – не вытворять...
Человеком остаться поможет любовь
Он начал разговор в пути...
Спасала однополчан из горящих танков
Путешествие длиною в жизнь
Усилены меры профилактики
Выразитель степной мудрости
Нарушители правил всегда под контролем
Тише будь
Дело жизни Ибрагима Кальпенова
В честь Великой Победы танцевали вальс-бостон
Экспонаты от-кутюр
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Строительство завода будет возобновлено
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Чувство – главное оружие поэта
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Какая средняя зарплата по Казахстану
Михаил Шайдоров остановился в шаге от медали
Нацбанк внес изменения в ипотечную программу «7-20-25»
«Зеленой» энергии становится все больше
Еще одну автодорогу отремонтируют в Казахстане
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал

Читайте также

Человеком остаться поможет любовь
Тише будь
У меня зазвонил телефон...
Доля шутки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]