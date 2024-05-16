Настоящий мастер учится всегда

История мастера по деревообработке служит ярким примером того, как обыч­ное хобби может превратиться на пенсии в нечто большее и приносить не только душевную радость, но и неплохой доход.

Для простых обывателей деревья не вызывают особого интереса, но тот, кто занимается деревообработкой, всегда увидит преимущества одного и недостатки другого.

– Больше всего люблю работать с карагачом, – говорит Сергей. – Во-первых, это очень красивое дерево. Во-вторых, его древесина упруга, не боится воды, прочна. Что бы ни сделал из нее, вещь получается, как говорится, на загляденье благодаря интересной текстуре.

К слову, в старину именно из карагача делали деревянную посуду. Изготавливали из него также столешницы, кухонную утварь и мебель.

Раскидистое дерево, знакомое нам с детства, имеет несколько имен. По-другому его еще называют вязом, берестом или ильмом. Как карагач, или черное дерево, оно известно в Центральной Азии.

– В народных поверьях считается, что карагач отдает предпочтение мужчинам, поддерживает все их начинания, как говорится, помогает держать удар, но при этом не переносит неудачников. Он отдает свои силы только тому, кто готов идти в своей борьбе до конца. Это чистое, универсальное дерево, его нужно не просто понять, а прочувствовать, – добавляет сын мастера по деревообработке Максим.

Люди с глубокой древности очень высоко ценили качества деревьев как универсального природного материала для строительства, изготовления предметов быта и даже создания произведений искусства. Из древесины, имеющей красивую текстуру, делали и делают сейчас мебель, посуду, музыкальные инструмен­ты, украшения, игрушки, различные изделия домашнего обихода.

Сегодня деревянные изделия нередко используют также для упаковки готовой продукции, декора помещений и автомобилей, создания транспортных средств и многого другого. Зная это, Аксеновы (по примеру отца деревообработкой увлекся и сын) понимают, что у этой ниши довольно большая перспектива. Тем более что в последние годы люди стали все чаще отдавать предпочтение предметам, сделанным из экологически чистых материалов.

Несмотря на то что в руках Сергея столярное и мебельное дело спорится, да и в селе Кордай его знают как хорошего столяра-краснодеревщика, он не считает себя профессионалом и постоянно учится. Да и обработкой дерева он всерьез занялся только после выхода на заслуженный отдых.

Трудовая биография мастера незамысловата – работал на валке леса, пока местное специа­лизированное предприятие не закрылось. Навыки пригодились во время безработицы – нанимался на выпилку сухостоя по заказу сельского акимата. Деревья либо забирали на дрова, либо отдавали сельчанам на доски.

По воспоминаниям Сергея, впервые он взялся за рубанок, когда увидел, как на кухне стали разваливаться диван и стол из древесно-стружечной плиты. Выбрал несколько обрезков доски, выпилил и отшлифовал необходимые детали...

В настоящее время на кухне стоит превосходный гарнитур со стильным дизайном. После рождения у сына братьев-близнецов появилась современная кровать-манеж. Теперь кроватка перешла к третьему внуку Сергея.

Работа по дереву увлекла, и со временем отец с сыном решили оборудовать небольшую мастерскую. Кстати, Максим с подросткового возраста помогал отцу валить деревья, а затем и обрабатывать их.

Несмотря на полученное высшее юридическое образование, Максим незаметно для себя увлекся отцовским бизнесом. Именно он нашел в Интернете инструкции по деревообработке, занимался подбором необходимых материалов, клея, лаков, образцов, инструментов…

В том, что сын потянулся за главой семьи, вероятно, сыграло немаловажную роль его давнее увлечение рисованием и черчением. Карандаш в руках Максима – любимый и привычный инструмент. С раннего детства парень любил делать иллюстрации, позже стал чертить эскизы, выполнять проекты… Став взрос­лым, не растерял свои навыки.

По признанию Максима, когда он учился в Ногайбайском колледже, любил делать чертежи. Ему до сих пор нравятся четкие линии, тонкая работа. Сложные чертежи учат думать, развиваются наблюдательность, усидчивость, терпение, считает он.

К тому же Сергеевича всегда привлекала любая ручная работа на природе. Парень любит наблюдать и анализировать. Когда отец шел пилить деревья, Максим напрашивался в помощники. Сегодня он считает, что нашел свое любимое занятие, – его радует работа с деревом.

Вместе с отцом они закупили необходимые столярные инструмен­ты. Чтобы избежать брака при работе, нужна в первую очередь точная разметка, поэтому всегда под рукой набор строительных карандашей, линеек и рулеток. Автофиксаторы, струбцины, дисковая пила, электролобзик, стусло, торцовочная пила, шуруповерт, дрель и многое другое приобрели в специализированных магазинах и заказывали через Интернет.

Зато станки практически все собрали вручную, находя необходимое «железо» в пунктах сбора металлолома. По чертежам Максима отец и сын смонтировали необходимое для работы оборудование.

К работе оба относятся скрупулезно и ответственно. Взять хотя бы разделочную доску. На первый взгляд и даже на ощупь она выглядит как цельная, хорошо отшлифованная доска. Но оказалось, ее собрали из небольших кусочков. Склеили так, что не видно ни одного шва.

– По большому счету мы только начали свое дело, – считает глава семейства. – Работаю пока по мелочи, иногда обращаются друзья и соседи. Одному надо изготовить разделочные дос­ки, другому – отреставрировать домашнюю мебель, третьему – смастерить подставку под обувь. Как-то попросили сделать стол для летней беседки. Больших заказов пока нет, но уверен, со временем они появятся.

По словам Сергея, его делом сегодня начинают интересоваться внуки. Малыши любят возиться с инструментами дедушки. Причем, как сказал мастер, они не просто играют, а помогают собирать стружки, которые используются рачительными хозяевами в личном подсобном хозяйстве.

Обрезки досок, которые не пригодились в работе, супруга Лариса обычно уносит в школу, где работает уже много лет. На уроках труда всегда не хватает материалов, и ученики также с удовольствием изучают столярное ремесло.