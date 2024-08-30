Национальные музыкальные инструменты, оружие и доспехи, конскую упряжь, изготовленные мастером из Семея, увидят жители и гости столицы на Всемирных играх кочевников

фото из архива Сакена Назархана

Родом мастер из села Саржал Абайского района. Его прадед Касым был известным на всю округу умельцем: изготавливал оружие, был знатным шорником, делал отличные седла и конскую упряжь. Когда Сакен учился в школе, учителя заметили, как он хорошо рисует, потому не раз обращались к нему за помощью. И в армии Сакен Назархан был художником-оформителем.

Отслужив, решил связать жизнь с творчеством и поступил в Семипалатинское городское дизайнерское училище на специальность «художник-дизайнер». Именно здесь молодой художник впервые соприкоснулся с наследием своих предков. Удивительно, но искусству казахского народа молодого мужчину обучали русские и украинские художники, которые до глубины души любили и понимали казахское народное декоративно-прикладное искусство.

Под руководством своих нас­тавников Сакен Назархан постиг секреты обработки дерева, металла и кожи. И даже ювелирного искусства, поскольку издревле мастера украшали серебряными изделиями оружие, седла и воинское облачение.

Став дизайнером, молодой художник вступил в кооператив – художественную мастерскую «Союз мир», параллельно получая высшее образование в Семипалатинском педагогическом институте (ныне Университет им. Шакарима).

С 1990 года Сакен Назархан занимался изготовлением разнооб­разных атрибутов для убранства юрты, посуды в национальном стиле. Позже он пробовал себя как мастер музыкальных инструмен­тов и оружейник.

– Сейчас больше занимаюсь обработкой дерева и металла. Нравится создавать национальные музыкальные инструменты – домб­ру или кобыз. Ну и, конечно, вдохновляюсь казахским оружием и доспехами. Они позволяют мастеру творчески выразить себя, явить миру свое истинное искусство, – признается Сакен Назархан.

Мастер по рисунку, дошедшему до наших дней, реконструировал перстень султана Кунанбая, служивший ему личной печатью. Изделие он отлил из серебра высшей пробы, украсив затейливой резьбой. Этот перстень можно увидеть на выставке мастеров в музее Абая.

Во многом благодаря именно мастерству и старанию Сакена Назархана до наших дней сохранились уникальные вещи, хранившиеся многие годы в фондах музеев Усть-Каменогорска и Семея. С ними он сотрудничает уже почти тридцать лет.

Большая часть экспонатов областного историко-краеведческого музея в Семее, отражающих быт и искусство казахского народа, выполнена либо реставрирована Сакеном Назарханом. Он не только восстановил предметы мебели и убранства в казахской юрте, но и доработал инкрустацию из кости, украшенную затейливой резьбой. Своими руками изготовил разные виды домбры и кобыза, бережно восстановил кожаный комплект беркутчи. Буквально извлек из фондов комок свалявшейся и засохшей кожи, а в музей вернул великолепные перчатки беркутчи, колпачок на голову охотничьей птицы и многие другие атрибуты соколиной охоты.

Всех посетителей историко-краеведческого музея Семея поражает мастерство, с которым выполнены казахские национальные костюмы батыра и невесты. Батыр предстает в полном воинском облачении, а саукеле невесты – это истинный шедевр казахского ювелирного искусства. Завораживают изяществом музыкальные инструменты и мерцаю­щее холодной сталью оружие.

– Секрет хорошего звучания музыкального инструмента в дереве, из которого его будут соз­давать. Например, для домбры нужны твердые сорта: клен, бук для грифа, яблоня. Для лицевой части – шамақ – ель, именно она дает нужное звучание. Для нар­кобыза лучше подойдут карагач, береза или дуб, для струн использую конский волос и верблюжью шкуру, – поделился секретами мастерства Сакен Назархан. – Чтобы сделать отличную саблю, нужна хорошая сталь. Для рукоятки лучше использовать рога оленя или редкого сайгака, мельхиор или серебро.

Изделия мастера сегодня хранятся не только в музеях области, но и в частных коллекциях Казахстана и даже далеко за его пределами. К примеру, в 2000 году семейчане преподнесли Усть-Каменогорску дорогой подарок – уменьшенную в тысячу раз копию подвесного моста. Этот подарок к миллениуму изготовил Сакен Назархан.

В 2001 году коллектив казахского музыкально-драматичес­кого театра им. Абая посетил с гастролями Египет, где на Меж­дународном театральном фестивале в Каире были выставлены и работы этнодизайнера Сакена Назархана. Многое из того, что было на выставке, вызвало огромный интерес у гостей и было приобретено на память о Казахстане.

В 2002 году мастера пригласили в Алматы на Средне-Азиатскую выставку-ярмарку, где были представлены казахские национальные музыкальные инструменты – кылкобыз и домбра, кожаный сосуд торсык, а также композиции, изготовленные в национальном стиле из дерева. Из национальных видов оружия – сабля в кожаном чехле, инкрустированном полудрагоценными камнями. Представлял Казахстан Сакен Назархан и во время Международной выставки «ЭКСПО-2017». Ежегодно его работы участвуют в выставке «Осенний салон» в музее изобразительных искусств им. семьи Невзоровых.

В 2016 году мастер стал обладателем членского билета Евразийского союза дизайнеров. В том же году в областном историко-краеведческом музее Семея прошла его персональная выставка под наз­ванием «По стопам предков». На ней можно было увидеть казахские национальные музыкальные инструменты, различные виды оружия, традиционную посуду из дерева, картины в зверином стиле, выполненные Сакеном Назарханом. На церемонии открытия выставки автора наградили медалью «За творческие отличия в дизайнерском искусстве».

Месяц назад в области Абай с размахом отметили 220-летие Кунанбая Оскенбайулы. Сакен Назархан изготовил ханский табак и торсык для кумыса и за свою креативную идею получил денежную премию.

Готовит мастер и специальный сюрприз для Всемирных игр кочевников. Пока секретов он не раскрыл, но обещает, что это будет нечто грандиозное.