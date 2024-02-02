Национальный день печати отмечают в Казахстане

Общество
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Постановлением правительства РК в 2023 году 2 февраля был официально утвержден Национальным днем печати, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Минкультуры напомнили, что 111 лет назад 2 февраля вышел в свет первый номер газеты «Қазақ», на страницах которой публиковались такие выдающиеся представители интеллектуального цвета нашей нации, как Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Мыржакып Дулатов.

В издании публиковали свои статьи выдающиеся казахские общественные деятели Мустафа Шокай, Султанмахмут Торайгыров, Сабит Донентаев, Халел Досмухамедов и многие другие.

«Газета, созданная казахской интеллигенцией, стала источником национального возрождения. Именно по этой причине было решено выбрать эту дату для празднования Национального дня печати», - говорится в сообщении ведомства.

Министр культуры и информации Аида Балаева поздравила коллег с праздником.

«Этот день напоминает нам о роли газеты «Қазақ», основанной Алиханом Бокейхановым, Ахметом Байтурсыновым и Мыржакыпом Дулатовым. Постановление правительства о Национальном Дне печати, вышедшее 2 февраля 2023 года, имеет особое значение для нас. В свое время газета «Қазақ» встала на защиту интересов нашей нации, объединила народ на пути к светлому будущему. Издание стало катализатором единства и солидарности, оказав огромное влияние на духовное развитие казахского общества», - написала она на своей странице в Facebook.

Глава государства сказал о том, что «отечественные средства массовой информации играют важную роль в укреплении единства и сплоченности нашего народа».

«Действительно, пресса всегда была голосом общества. Министерство культуры и информации принимает меры по поддержке периодических изданий. Их количество увеличивается с каждым годом. Если в 1991 году в стране выпускалось всего 10 республиканских газет и журналов, работал 21 теле- и радиоканал, то по данным на январь 2024 года, в Казахстане зарегистрировано уже 5 804 СМИ. В их числе 3 985 периодических печатных изданий, 212 телеканалов, 90 радиостанций, а также 1 222 информационных агентства и сетевых издания», - отмечает глава ведомства.

По ее словам, приняты меры по оптимизации подписки на газеты и журналы, онлайн-подписке посредством приложений «Казпочта» и Kaspi Bank. Форум региональных СМИ, организованный в прошлом году для повышения уровня работы периодических изданий в областях, будет продолжен в этом году.

«Несмотря на новые тенденции, периодические издания продолжают играть ключевую роль в медиасфере страны. Поэтому развитие национальных медиа, формирование конкурентоспособных СМИ и повышение статуса журналистов остается нашим основным приоритетом. Хочу еще раз поздравить всех представителей данной сферы с Национальным Днем печати! Желаю вам творческих успехов, неиссякаемого вдохновения! Доносите до читателей объективную и достоверную информацию!»- пишет Аида Балаева.

 

 

#праздник #2 февраля #Национальный день печати

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