Национальный научный онкоцентр намерены реорганизовать в Казахстане

Подробнее об этом говорится в проекте постановления правительства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Реорганизовать ТОО «Национальный научный онкологический центр» путем присоединения к нему ТОО «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии», – говорится в официальной информации.

Реорганизация направлена на оптимизацию деятельности предприятия, сокращение квазигосударственного сектора, повышение его эффективности, прозрачности и подотчетности, поясняется в документе.