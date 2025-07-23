Фото: Минтуризма

Впервые в Казахстане внедрены новые категории подготовки кадров в спортивном образовании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

По информации ведомства, если ранее обучение велось исключительно по направлению «Физическая культура», ориентированному на школьную педагогику, то с текущего года запущены специализированные программы - от тренерской и методической деятельности до реабилитации, инклюзивного и цифрового спорта. Это первый в стране опыт внедрения системного и научного подхода в подготовке спортивных кадров.

На базе Академии физической культуры и массового спорта реализуются следующие образовательные программы:

«Тренерская деятельность (по видам спорта)»

«Инструктор-методист в сфере спорта и оздоровления»

«Спортивная реабилитация»

«Педагог-тренер по настольным видам спорта (шахматы тоғызқұмалақ)»

«Киберспорт (Esport)»

«Физическая культура и спорт (IP)»

«Педагог по адаптивной физической культуре»

«Педагог-тренер по қазақ күресі»

Программы выстроены с максимальным акцентом на практическую подготовку.

Студенты проходят стажировки на базе спортивных федераций, клубов, инклюзивных и реабилитационных центров, формируя профессиональные навыки в реальных условиях. Учебные модули включают основы спортивной аналитики, правовой подготовки, индивидуализации тренировочного процесса, профилактики травм, первой помощи и спортивной психологии.

Ключевым элементом новой системы подготовки стал запуск в Казахстане международной двудипломной программы Executive MBA «Sport Management», разработанной Академией совместно с французским университетом EKLORE-ed School of Management. Это первая в стране управленческая магистратура в области спорта, ориентированная на действующих специалистов и руководителей отрасли.

Программа сочетает в себе управленческое мышление, международные стандарты и практические кейсы из индустрии, а также включает зарубежные стажировки и получение европейского диплома.