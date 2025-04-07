Отец был на работе, а мать не заметила отсутствия ребенка в доме перед уходом ко сну, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В областном департаменте полиции сообщили, что родители найденного вчера вечером мальчика сегодня сами обратились к правоохранителям. Оказалось, что его зовут Али, ему пять лет, он говорит только на таджикском, поэтому и не понимал, о чем его спрашивали незнакомые люди.

Отец ребенка Абдурауф Расулов пояснил, что с семьей переехал в Павлодар 5 дней назад, квартиру снимают. В семье 8 детей. Мужчина находился на работе в ночную смену, супруга с детьми была дома. Вечером она подумала, что Али находится со старшими детьми, поэтому легла спать.

Пропажу малыша обнаружили лишь сегодня утром в 9 часов, когда отец вернулся с работы. Сразу же позвонили в полицию.

Сотрудники полиции провели обследование съемной квартиры. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего законный представитель привлечена к ответственности. Также, поведение родителей будет рассмотрено на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав акимата города Павлодар.

Департамент полиции Павлодарской области настоятельно рекомендует родителям контролировать своих несовершеннолетних детей, в том числе во время прогулок, научить их тому, как отыскать дом, запомнить адрес. А также рекомендуют положить в детские карманы записку с данными ребенка и родителей.