Найти свою дорогу

Свежий выпуск
99
Дина Махамбетова

Благотворительный фонд «Халык» поддержал инициативу акимата города Астаны по реализации социального проекта «Joltap».

Фото: Благотворителный фонд "Халык"

Проект «Joltap» («Найди дорогу») начал работу с открытия десяти модульных пунктов «Баршаға мүмкіндік» в разных точках столицы – у остановок общественного транспорта и других местах массового скоп­ления людей. Возможность получить в шаговой доступности консультацию о жилищных программах, грантах для бизнеса, социальной помощи и возможностях трудоустройства привлекла внимание граждан, и за первые полтора месяца работы модульных пунктов более 3 000 человек подали заявки на получение помощи от акимата по 52 государственным мерам поддержки, 720 человек – на получение грантов и микрокредитов для открытия бизнеса.

Проект осуществляется по инициативе акимата города Астаны и нацелен на помощь и содействие горожанам в подборе возможностей для повышения доходов. Инструменты проекта в целом являются эффективным дополнением текущих социальных реформ.

В рамках проекта «Joltap» жители города могут получить бесплатное образование по двум краткосрочным программам. Первая предназначена для обу­чения рабочим специальностям, основана на стандартах и требованиях лидеров отраслей в сферах торговли, строительства и услуг. Вторая программа, названная «Freelance мүмкіндік», предоставляет обучение цифровым навыкам, популярным и актуальным на рынке. Благодаря проекту «Joltap» более 10 тыс. человек в Астане станут сертифицированными специалистами. Проект представляет собой эффективную систему, которая создана совместными усилиями государства, бизнеса и общества.

Благотворительный фонд «Халык» не первый год уделяет особое внимание решению социальных запросов и улучшению возможностей для населения. Всего за время деятельности фонда «Халык» с 2016 года реа­лизовано свыше ста проектов на сумму порядка 50 млрд тенге в области социальной защиты, развития социальной инфраструктуры, образования и массового спорта.

#проект #Образование #кредит #JOLTAP #Халык

Популярное

Все
Есть 12-я лицензия!
«Актобе» разобрался с лидером
Есть ли шанс у «Астаны»?
В области Улытау лабораторно подтверждены 25 случаев заболевания корью.
Коклюш гонится за корью
Не был бизнесменом – время начинать!
Мимо полуфинала
Более ста тысяч нарушений допустили поставщики медуслуг в Кызылординской области
Общими усилиями
О генерале Жукене Марденове
В фокусе – армейские будни
Пора на работу
В контексте новых задач
Коль работать, так на совесть
Найти свою дорогу
Первые жители G4 city
От города осталось одно название
Женское дело
О климате, парниковых газах и экономике
Хороший табун выигрывает качеством, а не числом голов
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
В Астане состоялся международный турнир по фигурному катанию памяти Дениса Тена
Композитор Рахат-Би Абдысагин: «Есть ощущение, что кто-то водит моей рукой…»
Больше, чем цифры
В столице завершился чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи
Кубок Казахстана – у «Тобола»
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Астана становится центром развития сотрудничества между глобальными Востоком и Западом
«Барыс» не в шутку лихорадит
Почти 800 млрд тенге составят инвестиции в экономику Карагандинской области по итогам 2023 года
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Семь тонн наркотиков нашли на свиноферме в Бразилии
Шесть человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Войлок – дело тонкое
Курс на децентрализацию
Переход на новый уровень
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

О климате, парниковых газах и экономике
Женское дело
Пора на работу
Общими усилиями

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]