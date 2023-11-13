Найти свою дорогу

Проект «Joltap» («Найди дорогу») начал работу с открытия десяти модульных пунктов «Баршаға мүмкіндік» в разных точках столицы – у остановок общественного транспорта и других местах массового скоп­ления людей. Возможность получить в шаговой доступности консультацию о жилищных программах, грантах для бизнеса, социальной помощи и возможностях трудоустройства привлекла внимание граждан, и за первые полтора месяца работы модульных пунктов более 3 000 человек подали заявки на получение помощи от акимата по 52 государственным мерам поддержки, 720 человек – на получение грантов и микрокредитов для открытия бизнеса.

Проект осуществляется по инициативе акимата города Астаны и нацелен на помощь и содействие горожанам в подборе возможностей для повышения доходов. Инструменты проекта в целом являются эффективным дополнением текущих социальных реформ.

В рамках проекта «Joltap» жители города могут получить бесплатное образование по двум краткосрочным программам. Первая предназначена для обу­чения рабочим специальностям, основана на стандартах и требованиях лидеров отраслей в сферах торговли, строительства и услуг. Вторая программа, названная «Freelance мүмкіндік», предоставляет обучение цифровым навыкам, популярным и актуальным на рынке. Благодаря проекту «Joltap» более 10 тыс. человек в Астане станут сертифицированными специалистами. Проект представляет собой эффективную систему, которая создана совместными усилиями государства, бизнеса и общества.

Благотворительный фонд «Халык» не первый год уделяет особое внимание решению социальных запросов и улучшению возможностей для населения. Всего за время деятельности фонда «Халык» с 2016 года реа­лизовано свыше ста проектов на сумму порядка 50 млрд тенге в области социальной защиты, развития социальной инфраструктуры, образования и массового спорта.