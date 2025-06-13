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В этом году свою дорогу в профессиональную жизнь начали 1 695 талантливых выпускников — среди них и 58 иностранных студентов, которые выбрали NU как площадку для успешной карьеры.

Выпускники — настоящие лидеры: 1 098 бакалавров, 508 магистров, 62 доктора философии и 27 докторов медицины. Больше всего выпускников у Школы инженерии и цифровых наук и Школы естественных, социальных и гуманитарных наук, которые подготовили больше трети всех специалистов. Это гении компьютерных наук, мастера робототехники, строители, экономисты, лингвисты, математики, инженеры.

За 15 лет вуз выпустил 12 000 профессионалов, которые сегодня востребованы в Казахстане и за рубежом. Трудоустраиваемость выпускников NU - 98 процентов. Это значит, что почти каждый выпускник строит карьеру в самых динамичных и влиятельных компаниях страны и мира.

Медицинское образование завершили 149 врачей-резидентов и докторов медицины, готовых спасать жизни и развивать медицину. Еще 244 магистра и доктора наук прошли обучение в Высшей школе образования, Высшей школе государственной политики и Высшей школе бизнеса, где рождаются будущие лидеры и реформаторы.

Президент Nazarbayev University профессор Вакар Ахмад обратился к гостям и выпускникам университета:

“В этом году NU отмечает своё 15-летие. Как ведущий исследовательский университет Центральной Азии, мы полны решимости и дальше расти, усиливать влияние, подниматься в международных рейтингах и укреплять академическую репутацию. В ближайшие годы мы будем активно развивать инновации, расширять сотрудничество с индустрией, привлекать спонсорскую и благотворительную поддержку, а также студентов из Казахстана и других стран. Наши выпускники по всему миру уже сегодня вносят свой вклад, где бы они не находились”.

За 15 лет существования NU подготовил более 12 000 специалистов. По статистике, около 98% выпускников трудоустроены, свыше 92% из них работают в Казахстане, внося вклад в развитие экономики, науки и общественного сектора, занимая ведущие позиции в крупных компаниях и госструктурах.

Со словами вдохновляющего напутствия выступил заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев. Обращаясь к новоиспечённым выпускникам, он тепло пожелал им удачи и успехов на новом жизненном пути, выразив искреннюю веру в их потенциал и светлое будущее. В торжественной обстановке Ермек Кошербаев лично вручил дипломы выпускникам, показавшим наивысшие академические результаты в своих школах.

Министр высшего образования и науки РК Саясат Нурбек обратился к выпускникам в видеообращении, отметив стабильные позиции NU в глобальном рейтинге Times Higher Education (в числе 24–29% лучших университетов мира) и значимость вклада выпускников в экономику страны.

“Это профессионалы в разных сферах – от искусственного интеллекта и робототехники до биоинженерии и международных отношений. Кто-то из Вас выберет научный путь, продолжив обучение в топовых вузах мира, с дипломом NU это возможно, кто-то на профессиональном поприще будет вносить вклад в развитие человеческого капитала и экономики страны”, - сказал он.

На присуждение степеней выпускники собрались вместе с семьями, однокурсниками и профессорами, чтобы отметить завершение обучения и начало профессиональной жизни. Их радость разделили депутаты Парламента, представители министерств и посольств, работодатели, а также члены Попечительского совета университета.

Президент NU профессор Вакар подчеркнул значимость выпускников:

«Отмечая ваши достижения, мы продолжим работать с вами, пока вы формируете будущее. Мы гордимся тем, чего достигли: растет число граждан Казахстана, возвращающихся в университет в качестве профессоров, что позволяет обратить вспять проблему утечки талантов, проводятся качественные и количественные исследования, которые позволят нам заявить о себе, у NU огромные возможности трудоустройства выпускников, которым позавидовал бы любой университет, образцовая студенческая жизнь, наши выпускники - меняют мир в Казахстане и за рубежом. Сегодня NU занимает прочные позиции в международном рейтинге лучших вузов мира, входит в топ 24-29% процентов лучших исследовательских вузов и успешно работает по международным аккредитациям образовательных программ, имеет партнерские отношения с ведущими университетами мира.

В ближайшие пятнадцать лет мы будем стремиться к еще большему росту. Мы планируем расширять масштабы и влияние, подниматься в международных рейтингах, повышать свою узнаваемость и укреплять нашу исследовательскую и академическую репутацию. Мы будем укреплять нашу приверженность принципам справедливости, инноваций и воздействия.

Мы также активизируем наши инициативы по привлечению большего количества спонсоров, укреплению связей с индустрией, привлечению местных и иностранных студентов, которые соответствуют нашим критериям приема. И наши выпускники помогают нам усилить наше влияние по всему миру».