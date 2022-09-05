Назначен новый аким Балхаша

В Балхаше представили нового акима. По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата на эту должность назначен Кайрат Амангельдиевич Камзин. До этого он работал руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава региона Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии маслихата Балхаша и представил кандидатуру нового акима. Депутаты одобрили единогласно.

Бывший аким города Ораз Таурбеков освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Женис Касымбек поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успеха на новом поприще.

"Чуть больше трёх лет назад, стоя за этой трибуной при назначении на должность акима Балхаша, я обещал выполнить возложенные обязательства и приложить усилия к развитию города. За этот период благодаря совместной работе сделано немало, и решение имеющихся проблем будет продолжено", – отметил Ораз Таурбеков.

Женис Касымбек поставил задачи перед новым руководством города.

"У вас есть большой потенциал по туризму. Поток туристов за последние годы растёт. Но необходимо развивать инфраструктуру", – подчеркнул он.

Кайрат Камзин на государственной службе с 2005 года. Работал в департаменте Комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области, аппарате акима района имени Казыбек би г. Караганды, департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области. Был заместителем начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, акимом Приозёрска, руководителем областного управления ГАСК. С июля 2022 года до настоящего назначения возглавлял управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.