Бахыт Есимова возглавила отдел в администрации Президента

С мая 2022 года она работала заместителем заведующего этого же отдела

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распоряжением Главы государства Есимова Бахыт Амангельдиновна назначена заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Есимова Бахыт Амангельдиновна (29.01.1984):

Менеджер, руководитель аппарата исполнительного директора ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» (2006-2007);

Эксперт акционерного общества «Центр развития торговой политики» (2007-2008);

Начальник управления стратегического планирования и связи с общественностью Агентства РК по делам государственной службы (2008-2010);

Заместитель начальника управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области (03.2010-03.2011);

Начальник управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области (03.2011-28.06.2013);

Руководитель аппарата акима Акмолинской области (28.06.2013-2015);

Руководитель ГУ «Управление внутренней политики города Астаны, Нур-Султан» (2015-09.2020);

Заместитель акима Костанайской области (09.2020-05.2022);

Заместитель заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК (с 05.2022).