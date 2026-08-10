Бахыт Есимова возглавила отдел в администрации Президента

С мая 2022 года она работала заместителем заведующего этого же отдела
Распоряжением Главы государства Есимова Бахыт Амангельдиновна назначена заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Есимова Бахыт Амангельдиновна (29.01.1984):
Менеджер, руководитель аппарата исполнительного директора ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» (2006-2007);
Эксперт акционерного общества «Центр развития торговой политики» (2007-2008);
Начальник управления стратегического планирования и связи с общественностью Агентства РК по делам государственной службы (2008-2010);
Заместитель начальника управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области (03.2010-03.2011);
Начальник управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области (03.2011-28.06.2013);
Руководитель аппарата акима Акмолинской области (28.06.2013-2015);
Руководитель ГУ «Управление внутренней политики города Астаны, Нур-Султан» (2015-09.2020);
Заместитель акима Костанайской области (09.2020-05.2022);
Заместитель заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК (с 05.2022).