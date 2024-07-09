Назначен новый вице-министр здравоохранения

Им стал Ардак Амангельдиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Постановлением правительства РК Амангельдиев Ардак Амангельдиевич назначен вице-министром здравоохранения.

Он родился в 1975 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, а также совместную мастерскую программу школы им. Ли Куан Ю и Гарвардской школы им. Д. Кеннеди (степень мастера государственного управления).

Трудовую деятельность начал в 1996 году главным специалистом Карагандинского областного финансового управления.

В разные годы работал в министерстве финансов, министерстве экономики и бюджетного планирования, министерстве здравоохранения, Фонде устойчивого развития «Казына», Фонде национального благосостояния «Самрук-Казына», Национальном банке, канцелярии премьер-министра и Администрации Президента РК.

С 2016 по 2023 годы работал в Международном Финансовом Центре Астана советником управляющего, управляющим директором МФЦА.

В своей деятельности будет курировать вопросы стратегии, экономики и финансов в указанном министерстве.