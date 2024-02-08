Не ошибиться с прогнозом

Наверняка с просмотра прогноза погоды на предстоящий день начинается утро каждого человека. И мы привыкли к тому, что получить эту важную информацию можно сегодня буквально в один клик. О том же, как составляется прогноз погоды и из чего складывается общая картина по региону, мы поговорили с начальником отдела метеорологических прог­нозов филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулетом Кисебаевым.

По его словам, он выбрал эту профессию осознанно, так как во время учебы в лицее ему были интересны предметы, связанные с точными науками и знаниями о Земле. Затем он получил государственный образовательный грант на факультет географии и природопользования КазНУ им. аль-Фараби, а сегодня является докторантом. Вспоминает, что, когда пришел на работу в Казгид­ромет, специалисты и ветераны организации буквально влюбили его в метеорологию. Они неустанно передавали ему знания и практический опыт и, можно сказать, взрастили себе смену.

Итак, наступил последний месяц зимы. Первый для Алматы был очень теплым, температура воздуха поднималась даже выше десяти градусов. По словам Даулета Кисебаева, декабрь вообще был самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений на нашей планете. Это подтверждают данные Всемирной метеорологической организации.

– А о том, каким был январь, мы узнаем чуть позже, так как сейчас ведется сбор данных. Пос­ле их обработки специалисты-климатологи заявят о средней его температуре, – говорит Даулет Кисебаев. – Два довольно теплых месяца зимы были обусловлены тем, что у нас большую часть времени преобладали юго-западные потоки и вынос теплых воздушных масс из стран Центральный Азии и Ближнего Востока. В частности, из Ирана и Афганистана, поэтому в дневное время преоб­ладали положительные температуры воздуха.

А вот в феврале, по словам специалиста, средняя температура воздуха в Алматы ожидается в пределах климатической нормы – минус 2,4 градуса Цельсия. Количество осадков за месяц, возможно, будет больше. И если вначале будет обильный снегопад, то к концу зимы зачастят дожди. Ожидаются также туманы и гололед.

Вообще, сбор метеорологичес­кой и синоптической информации в Алматы происходит на трех постоянно действующих метеорологических станциях. Они расположены в районе аэро­порта, на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина, а также на Каменском плато. Для дополнительной информации в отдельных районах города расположены автоматические метеорологические станции. Они образуют кольцо вокруг мегаполиса, чтобы при резком изменении погоды синоптики могли среагировать и вовремя передать штормовое предупреж­дение для оповещения населения города.

В целом можно сказать, что зима за последние годы значительно изменилась.

– У нас происходит периодичес­кая смена теплых и холодных зим. В среднем зимы в нашем городе мягкие, не морозные, с высокой влажностью и умеренным количеством осадков. Но раз в 5–8 лет, в зависимос­ти от глобальной циркуляции атмосферы над евразийским континентом, могут возникать либо слишком холодные, либо очень теплые метеорологичес­кие условия зимой. Например, абсолютный максимум температуры воздуха в январе был зафиксирован в 2002 году, когда днем отмечалась температура +18,2 градуса. А экстремально низкая температура воздуха в январе была зафиксирована в Алматы в 1919-м и составила 36,5 градуса мороза, – рассказывает эксперт.

Метеорологические наблюдения в Алматы ведутся с 1859 года, более 160 лет. И каждый раз алматинцы внимательно наблюдают за снежными шапками на вершинах гор. Кстати, для того чтобы они оставались и летом, важны не только осадки, но и температура воздуха. И нужно учесть, что если раньше в высокогорье снег лежал почти до конца июня, сейчас в мае в горных районах снега уже почти нет. При этом постоянный снежный покров в горах ранее устанавливался в конце августа – начале сентября, а в последние годы это происходит ближе к октябрю.

Надо сказать, что все уже привыкли, что лето в Алматы – это довольно некомфортный период. И все из-за жары и духоты.

– Жарче стало на всей территории страны, – дополняет Даулет Кисебаев. – Согласно докладу, который выпускается управлением климатических исследований Казгидромета, у нас есть устойчивый тренд повышения среднегодовой температуры воздуха на 0,33 градуса каждые десять лет. Нельзя сказать, что в Алматы летняя температура сильно поменялась. Просто надо учитывать, что раньше в городе хорошо действовала арычная система, которая охлаждала воздух, а горно-долинная циркуляция воздуха вносила свою лепту в микроклимат. Увы, сейчас она нарушена из-за плотной высотной застройки и почти не функционирует.

Что интересно, в Туркестанской и Жамбылской областях, которые относятся к южному региону, напротив, все чаще зимой случаются бураны, создающие настоящий транспортный коллапс. По мнению ученого, это происходит при прохождении атмосферных фронтальных разделов, которые вызывают усиление ветра и выпадение обильных осадков. Также бывают сложные синоптические процессы, когда области интенсивного низкого и высокого атмосферного давления смыкаются и между ними возникает штормовая зона ветров со скоростями 30 м⁄с и более. Стоит помнить, что особенное влияние на риск возникновения суровой погоды оказывает и горная сис­тема, расположенная на юге Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей. Когда атмосферные фронты подходят к горам, они вызывают выпадение обильных осадков и сильные вет­ры на горных перевалах.

На вопрос о том, какими методами сегодня пользуются синоптики для составления прогноза погоды, кроме компьютера, наш собеседник ответил:

– Компьютер – это вспомогательный рабочий инструмент. Главный инструмент синоптика – это опыт и навыки, приоб­ретаемые годами работы в ходе анализирования и прогнозирования как ежедневных синоптических ситуаций, так и опасных и стихийных явлений погоды. При прогнозировании используются ежедневные карты погоды, на которые наносятся данные метеорологической сети наблюдений (температура воздуха, осадки, атмосферное давление, направление и скорость ветра, облачность).

Такие карты обрабатываются вручную или в специальных компьютерных программах, предназначенных для работы синоптика. Идет анализ снимков облачности с искусственных спутников Земли, которые могут дать информацию о туманах, осадках, преобладающих ветрах и смещении облачных массивов. Все эти прогнозы рассылаются потребителям ежедневно. А именно – в акиматы, ДЧС, аэро­порты, энерготепловые комплексы, гидроэлектростанции и, конечно, населению города. Также в прогнозах погоды заинтересованы горные курорты и санатории, к примеру, горнолыжный курорт Шымбулак.

И в завершение метеоролог сказал несколько слов об искусственном интеллекте, который сегодня внедрен во многие сферы деятельности человека.

– В плане прогнозов пока еще рано говорить о его использовании, но в обработке данных, аналитическом сопровождении сейчас ведется большое количест­во работ для анализа влияния погодных условий на формирование стока рек. Насколько мне известно, наши ученые участвуют в рамках большого научного проекта в изучении западного региона Казахстана и будут использовать искусственный интеллект в анализе влияния метеорологических условий на загрязнение и рассеи­вание концентраций вредных веществ в атмосфере, – отметил наш собеседник.