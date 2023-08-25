Не потерянный, но заброшенный

Довольно крупное село, названное в честь акына Бактыбая Жолбарысулы, располагается буквально в 20 км от областного центра. Аул с 8,5 тыс. жителей делит надвое четырехполосная трасса сообщением Алматы – Усть-Каменогорск.

Полуторакилометровый участок автодороги республиканского значения, пролегающий через населенный пункт, отличают хорошее покрытие, наличие светофоров на каждом перекрестке, фонари и ярко обозначенные пешеходные переходы. Однако такая цивилизация – скорее, исключение, да и то далеко не приятное для местных жителей. Все дело в высокой аварийности этого отрезка пути – и днем, и ночью поток машин мчится, невзирая на выставленные ограничители скорости.

А еще сразу бросаются в глаза аж тройные ограждения у домов, расположенных вдоль трассы. Первыми у бордюров стоят кованые металлические секционные конструкции, а за ними, за тротуаром, установлен еще и забор из металлических листов. И только позади можно увидеть уже привычные ворота жилищ.

Все дело в том, что при реконструкции трассы Талдыкорган – Алматы, проходившей в 2013–2017 годах, жители этого участка по улице Конаева даже выходили на митинги, прося и требуя выкупа их домов, расположенных вдоль опасной трассы. Группа сельчан жаловалась на круглосуточный шум от летящих легковушек и грохочущих большегрузов, на постоянные ДТП и смерти пешеходов, сбитых прямо на «зебрах», и даже на влетающие во дворы автомобили, особенно в зимний гололед. Изначально жителям поч­ти 60 домов обещали выкупить их участки, но в итоге оставили все как есть, установив лишь такие «многоуровневые» защитные ограждения. Люди пытались бороться, но постепенно смирились…

У многих в этих местах действует мини-бизнес вроде СТО и магазинчиков. Однако вдоль всей дороги нарисована желтая линия, поэтому, чтобы остановиться, клиентам приходится сворачивать в ближайший переу­лок, где практически сразу есть риск поймать первую и, как оказывается, далеко не последнюю яму. Тут и становится понятным такое обилие точек техобслуживания, ведь во всем ауле дороги с целым асфальтом встретить практически невозможно.

«Перечислять проблемы можно бесконечно»

По правой стороне от трассы расположилась основная часть села. Если не брать в расчет разрушенные дороги, то в целом здесь есть все для вполне комфортной жизни – две школы, мечеть, супермаркет, небольшие торговые дома. По-настоящему порадовала глаз сельская амбулатория – аккуратное современное двухэтажное здание, утопающее в цветах, резко выделяется на фоне всех остальных строений. А еще в арыках полно воды.

В шаговой доступности – административный центр с Домом культуры, который, с гордостью говорят местные жители, когда-то считался самым большим в Советском Союзе. Теперь же он претендует на новый рекорд, правда, с приставкой «анти», превратившись в долгострой. Уже который год здание общей площадью 4 тыс. 246 кв. м никак не сдадут в эксплуатацию.

– Вроде живем недалеко от областного центра, а аул наш словно заброшенный, – вздыхает 65-летняя пенсионерка Майраш Мардашева. – В селе нет работы, кроме как в бюджетных организациях. Больше половины населения ездит на заработки в Талдыкорган. Нет общественного транспорта, все дороги разбитые. Яма на яме… Как начнешь жаловаться – становишься изгоем. Но если не поднимать проблемы, разве они когда-то решатся? Перечислять их можно бесконечно: зимой не чистят улицы, детям приходится идти по проезжей части, все в снегу, мокрые… Осенью из-за ям у школы собираются огромные лужи.

– Улицы безобразные, – продолжает разговор еще одна жительница Бактыбая. – А главное – детей вообще водить некуда. Нет ни одного кружка или спортивного комплекса, а Дом культуры стоит уже лет пять, никак до ума не доведут. У кого есть свой транспорт, возят детей на кружки в Талдыкорган. У нас такой возможности нет, вот и ходят дети, слоняются, хотя тоже мечтают чем-то заниматься. А потом мы удивляемся: откуда разгул преступности, откуда наркомания?

Сельчане отнюдь не преувеличивают: две современные детские игровые площадки, возведенные близ все той же трассы, находятся в плачевном состоя­нии. Стадион у школы, также носящей имя Бактыбая Жолбарысулы, и вовсе представляет из себя пыльное поле с сухостоем и немногочис­ленными старыми спортивными снарядами. Выгоревшая почти добела площадка пришкольного мини-центра тоже еще советского образца…

– По улицам уже третий год не проводят ремонта, по Гагарина и Школьной не то что ездить, ходить невозможно, – возмущенно рассказывает еще одна местная жительница. – И рядом со школой нет никаких дорожных знаков. Все улицы раздолбили, водопровод протянули и даже завели его в дома, а воды в итоге мы так и не дождались, продолжаем пользоваться колонками и глубинными насосами. Молодежи нашей вообще негде гулять. Для детей хоть площадки у трассы сделали, и на том спасибо. За последние годы, кроме освещения, в селе не проводят никакого благоустройства.

– Чуть отъедешь от села к полям – везде кучи мусора, сами же жители свозят и выбрасывают отходы, летом такая вонь, – не стесняясь в выражениях, делится наболевшим молодой мужчина по имени Андрей. – Люди сами устраи­вают помойки, потом жалуются, что село запущенное. Конечно, дороги у нас в отвратительном состоянии, но многое зависит и от нас самих.

– Ямы на дорогах пытались засыпать и даже кирпичами закладывали, – делится местными ноу-хау жительница Бактыбая. – В итоге стало еще хуже. Просто люди у нас добрые, вот и терпят все молча уже столько лет это безобразие.

Кварталы с ямами и несколькими дождеприемниками без крышек приводят в центр села на улицу Жансугурова, где и располагается печально знаменитый Дом культуры. За огороженной территорией – два огромных пустующих ярко окрашенных корпуса со следами ремонта. На этой же территории густо растут красавицы-березы, но заметно, что никто за ними не ухаживает. Рядом с ДК – памятник участникам Великой Отечественной войны, напротив – пункт полиции. А вокруг заросшие сорняками участки, заброшенные здания, разбитая дорога с сухостоем и сосенками на разделяющей ее «зеленой» полосе.

С большим трудом верится, что это центральная часть села – настолько запущенно все выглядит. Тут же располагается двухэтажное здание аппарата акима Бактыбайского сельского округа. Даже издалека заметно – его серая шиферная крыша давно просит ремонта. А уже на крыльце становится понятно, что реконструкция требуется всему зданию со старыми деревянными полами, побеленными известью стенами и потолком с желтыми потеками.

Еще немного подождем?

– В нынешнем году по всему Ескельдинскому району самая большая сумма на ремонт дорог выделена для села Бактыбай, потому что, как сами видите, улицы находятся в плачевном состоя­нии, – без обиняков начинает разговор аким Бактыбайского сельского округа Азамат Саскебаев. – Буквально на днях начали средний ремонт улиц Жансугурова и Бейбитшилик. Также на улице областного значения имени Суюнбая на данный момент стартовал капитальный ремонт моста, а потом ее заасфальтируют. Кроме того, в нынешнем году выделены средства на разработку проектно-сметной документации для ремонта еще четырех улиц, планируемого на 2024 год. Помимо этого, мы подали заявку на гравийную подсыпку трех километров дорог.

Сельский округ состоит из населенных пунктов Бактыбай, Ельтай и Отенай, поясняет руководитель. В двух последних водопровод уже полностью протянут. А вот в Бактыбае эти работы проводили недобросовестные подрядные организации, из-за халатности которых и водопровод не сдан в эксплуатацию, и дорожное покрытие осталось поврежденным. Ведь восстанавливать его после запуска централизованного водоснабжения должны были все те же подрядчики. Где положено – сделать асфальт, где надо – гравийное покрытие… Такая же ситуация и с ДК, где ремонт начался еще в 2020 году.

– Заказчиками данных проектов выступают отделы районного акимата, поэтому мы никак не можем повлиять на ход работ, – продолжает Азамат Ержанович. – Сроки сдачи объектов прошли, и сейчас, насколько мне известно, проходят судебные процессы.

Не отрицает аким и наличие проблем с благоустройством аула и отсутствие досуговых мест для детей. В просторном ДК смогут разместиться десятки кружков, вопрос только в том, когда это будет. А чистота и порядок – дело общее. Состояние тех же игровых площадок во многом зависит от бережного к ним отношения, уверен аким. Но, к сожалению, многих будто тянет что-то сломать или испортить. Теперь, уточняет Азамат Саскебаев, при проектировании новых объектов в смету сразу включают установку туалетов и камер наблюдения.

– Люди говорят: куда смотрит акимат? Но ведь за всем уследить невозможно. У нас в сельском округе нет коммунальной службы, мусор собирают и вывозят работники с биржи труда, – подробно объясняет он. – Сейчас мы подали заявку на рециклинг, который предусмат­ривает раздельный сбор мусора и выделение мотоцикла с прицепом. Конкурс уже объявлен. Потом договорились с предпринимателями из соседнего района, которые в определенные дни будут приезжать и вывозить отходы с частного сектора. Порядка 60 домов уже заключили договоры на эти услуги. Сейчас на сходах активно призываем население присоединяться. То есть с мусором потихоньку вопрос решаем.

Для столь густонаселенного пункта Бактыбай и в самом деле выглядит очень неухоженным, особенно его центр, соглашается собеседник. И этот вопрос уже взят под контроль районным руководством.

– Насчет заброшенных зданий и пустующих участков поручение с района нами уже получено, – говорит Азамат Ержанович. – Мы отправили письма в соответствующие органы с заявками на их изъятие. Для этого буквально на прошлой неделе объехали и осмот­рели все село. Бесхозные здания и территории после определенных законом процедур с соблюдением сроков планируется изъять, вернуть в госсобственность и в последующем раздать нашим очередникам. Пока же мы не имеем права что-либо предпринимать в отношении этих участков.

Есть в ауле и позитивные изменения, отмечает аким, приводя в пример освещение, которое в прошлом году провели сразу на пяти крупных улицах. К тому же по всему населенному пункту уже протянут газопровод. Основные работы завершены, и запустить голубое топливо по трубам обещают уже в нынешнем году. Однако наученные горьким опытом бактыбайцы в это верят с трудом – уж слишком долго каждый раз им приходится ждать обещанных благ цивилизации.