Не проходите мимо

В социальных сетях периодически мелькают посты волонтеров: «Внимание! Пропал ребенок! Приметы…» К счастью, в большинстве случаев детей, подростков находят. Села не на тот автобус, заигрался в школьном дворе, разрядился телефон и не смог предупредить маму, что тренировка затянулась еще на час. Читая уже после поисков сообщения, что ребенок дома, выдыхаю: слава богу, все хорошо, все счастливы.

Тем не менее печальная статистика все же есть: ежегодно в Казахстане пропадает около 1 500 человек, из них 20% – дети и подростки. Кого-то находят в первые дни и недели, а за кем-то на годы закрепляется статус «пропал без вести».

Насколько тяжело приходится родителям пропавших детей, страшно представить. Помимо личных переживаний, бессонных ночей на них часто наваливается и осуждение общества – «не досмотрели».

Пару лет назад моя хорошая знакомая отправилась погулять с двумя детьми на детскую площадку на территории EXPO. Прихватили для поддержки папу – лишние глаза и пара ног при «выгуле» двух мальчишек 5–6 лет просто необходимы.

– Я следила за старшим, муж – за младшим, не просто следили, буквально ходили по пятам – было полно людей. А потом ко мне подошел растерянный муж и сказал, что не может найти сына среди детей, – вспоминает женщина. – Стали искать вместе, сначала не волнуясь особо, а потом накатила паника: ну куда мог деться ребенок? Заглянули в уличные туалеты, обошли каждую горку, добежали до автостоянки, расспрашивали людей у входа в торговый центр. Меня трясло от ужаса, в голове всплыли все когда-либо прочитанные новости о провалившихся в люк детях, я пинала ногами их крышки, несколько раз обежала фонтаны, закралась мысль, что сына украли. Муж успокаивал меня, но было видно, насколько он сам переживает.

Не найдя ребенка самостоятельно, семейная пара, крепко держа за руку старшего сына, обратилась в пункт полиции и к охранникам территории.

– Стою, показываю полицейскому фото на телефоне, руки трясутся. И тут звонит муж и кричит в трубку: «Нашел! Я нашел его!» Я прямо там и присела на пол, заплакала от счас­тья, такое облегчение накатило, – даже сейчас женщина смаргивает слезы. – Уже потом глянули на часы и поняли, что искали мы его не более получаса, но и за это время я чуть с ума не сошла. А сын, оказывается, все это время просто лежал на травке чуть в стороне, видел нас, бегающих, и решил поиграть в прятки…

Хорошо закончилась и недавняя история в одном из дворов столицы. Пропал трехлетний мальчик Зангар. Гулял с мамой, минута – и нет ребенка. Испуганная женщина тут же написала в группу жителей: «Соседи, помогите найти сына!» И первым откликнулся дежурный помощник начальника учреждения ЕЦ-166⁄5 столичного ДУИС Асан Иксатов, вышедший на вечернюю прогулку со своими детьми. Понимая, что один в поле –не воин, а на улице уже темнеет, он тут же мобилизовал жильцов жилого комплекса на поиски ребенка. В стороне не остался никто: рассредоточившись по соседним дворам, соседи принялись звать мальчика. Все понимали: Зангар – совсем кроха, мог испугаться, спрятаться, не услышать, как его зовут.

В тот вечер все закончилось благополучно. Спустя час мальчика нашел сам инициатор поисков. В домовой чат скинули фото: на руках у счастливого Асана Иксатова сидит Зангар, совсем не испуганный полуночный путешественник. Повезло, что у родителей мальчика оказались такие отзывчивые соседи. Пусть всегда найдутся те, кто не пройдет мимо в таких ситуациях.