Колонка обозревателей
Не проходите мимо
Елена Левкович

В социальных сетях периодически мелькают посты волонтеров: «Внимание! Пропал ребенок! Приметы…» К счастью, в большинстве случаев детей, подростков находят. Села не на тот автобус, заигрался в школьном дворе, разрядился телефон и не смог предупредить маму, что тренировка затянулась еще на час. Читая уже после поисков сообщения, что ребенок дома, выдыхаю: слава богу, все хорошо, все счастливы.

Тем не менее печальная статистика все же есть: ежегодно в Казахстане пропадает около 1 500 человек, из них 20% – дети и подростки. Кого-то находят в первые дни и недели, а за кем-то на годы закрепляется статус «пропал без вести».

Насколько тяжело приходится родителям пропавших детей, страшно представить. Помимо личных переживаний, бессонных ночей на них часто наваливается и осуждение общества – «не досмотрели».

Пару лет назад моя хорошая знакомая отправилась погулять с двумя детьми на детскую площадку на территории EXPO. Прихватили для поддержки папу – лишние глаза и пара ног при «выгуле» двух мальчишек 5–6 лет просто необходимы.

– Я следила за старшим, муж – за младшим, не просто следили, буквально ходили по пятам – было полно людей. А потом ко мне подошел растерянный муж и сказал, что не может найти сына среди детей, – вспоминает женщина. – Стали искать вместе, сначала не волнуясь особо, а потом накатила паника: ну куда мог деться ребенок? Заглянули в уличные туалеты, обошли каждую горку, добежали до автостоянки, расспрашивали людей у входа в торговый центр. Меня трясло от ужаса, в голове всплыли все когда-либо прочитанные новости о провалившихся в люк детях, я пинала ногами их крышки, несколько раз обежала фонтаны, закралась мысль, что сына украли. Муж успокаивал меня, но было видно, насколько он сам переживает.

Не найдя ребенка самостоятельно, семейная пара, крепко держа за руку старшего сына, обратилась в пункт полиции и к охранникам территории.

– Стою, показываю полицейскому фото на телефоне, руки трясутся. И тут звонит муж и кричит в трубку: «Нашел! Я нашел его!» Я прямо там и присела на пол, заплакала от счас­тья, такое облегчение накатило, – даже сейчас женщина смаргивает слезы. – Уже потом глянули на часы и поняли, что искали мы его не более получаса, но и за это время я чуть с ума не сошла. А сын, оказывается, все это время просто лежал на травке чуть в стороне, видел нас, бегающих, и решил поиграть в прятки…

Хорошо закончилась и недавняя история в одном из дворов столицы. Пропал трехлетний мальчик Зангар. Гулял с мамой, минута – и нет ребенка. Испуганная женщина тут же написала в группу жителей: «Соседи, помогите найти сына!» И первым откликнулся дежурный помощник начальника учреждения ЕЦ-166⁄5 столичного ДУИС Асан Иксатов, вышедший на вечернюю прогулку со своими детьми. Понимая, что один в поле –не воин, а на улице уже темнеет, он тут же мобилизовал жильцов жилого комплекса на поиски ребенка. В стороне не остался никто: рассредоточившись по соседним дворам, соседи принялись звать мальчика. Все понимали: Зангар – совсем кроха, мог испугаться, спрятаться, не услышать, как его зовут.

В тот вечер все закончилось благополучно. Спустя час мальчика нашел сам инициатор поисков. В домовой чат скинули фото: на руках у счастливого Асана Иксатова сидит Зангар, совсем не испуганный полуночный путешественник. Повезло, что у родителей мальчика оказались такие отзывчивые соседи. Пусть всегда найдутся те, кто не пройдет мимо в таких ситуациях.

Популярное

Все
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Как ужиться в доме с пятью малышами
У великого народа – великая мечта
Тепло Севера
Двое в одной лодке
Рынок труда восстанавливается
Помогут ли поправки в Конституцию РК повысить устойчивость государства?
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
Наградить ряд казахстанцев орденами постановил Токаев
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
В Караганде установили памятник жертвам голодомора 30-х годов XX века
Что сегодня происходит в мире казахстанского кино
Дети-сироты по технической причине выпали из очереди на жилье в Северо-Казахстанской области
Референдум-2022: преодолевать правовой нигилизм
Как научить ребенка вести себя в случае возникновения какой-либо угрозы
Дебаты «правительства» и «оппозиции»
Референдум-2022: каждый должен сделать выбор
Автоматы и пистолеты похитили преступники со склада полиции в Талдыкоргане
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Референдум-2022: не оставаться в стороне
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Колонка обозревателей
Учиться на своих ошибках?
Колонка обозревателей
Счастливым быть сложнее, но круче
Колонка обозревателей
Гляжусь в тебя, как в зеркало
Колонка обозревателей
Ловись, «рыбка», и большая, и маленькая!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]