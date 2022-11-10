Не забыты имя и дела твои

В 2020 году в издательстве «Дәуір» вышла в свет моя книга, посвященная Хайретдину Абдрахмановичу Болганбаеву – журналисту, преподавателю, одному из лидеров Алашского движения, ставшему жертвой «красного колеса» репрессий.

Книга «Хайретдин Болганбаев – свет неугасимой звезды» посвящена моему дедушке по материнской линии, которому в свое время выдающийся поэт Магжан Жумабаев дал высокую оценку, так характеризуя его: «Бір теңі жоқ, бір кемі жоқ Болғанбай» («Человек без изъянов и не имеющий себе равных»).

Расследование гибели дедушки я начал давно. С 1984 года пытался получить доступ к архивам НКВД СССР, чтобы пролить свет на его судьбу. Неоднократно обращался письменно, приходил на личный прием к первым руководителям КНБ РК и Генеральной прокуратуры, но результатом этих обращений всегда был отказ. Лишь в 2017-м, после очередного обращения в Комитет национальной безопас­ности РК, мне было разрешено ознакомиться со следственными делами НКВД СССР, касающимися деда: от 17 августа 1931 года и от 21 апреля 1937-го.

В них я обнаружил массу документов: фотографии и паспорт Хайретдина Болганбаева, различные справки, постановление об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, его личные анкеты, выписки из протоколов и прочее.

Хайретдин Болганбаев родился в 1894 году в ауле Жосалы нынешнего Коргалжынского района Акмолинской облас­ти. Отец его Абдрахман был глубоко верующим человеком, совершившим хадж в Мекку, а сам Хайретдин получил образование в медресе «Хусаиния» в Оренбурге.

В 1928-м он был обвинен в том, что «являлся членом подпольной контрреволюционной организации в Оренбурге по агитации А. Байтурсынова» и помещен в Бутырскую тюрьму. В начале 1929 года в ту же тюрьму была отправлена первая большая группа национальной интеллигенции, элита общест­ва. Вместе с моим дедушкой там оказались Ахмет Байтурсынулы, Магжан Жумабаев, Мыржакып Дулатов, Жусупбек Аймауытов – 43 человека доставили в Москву в вагонах с железными решетками из разных частей Казахстана. В основном все они были деятелями Алашского движения.

Супруга моего дедушки Рахима Галиакпаровна Хальфина была дочерью известного в Акмолинске купца первой гильдии Галиакпара Хальфина, по материнской линии – внучкой старшего султана Костанайского округа Шынгыса Валиханова. В 1930-м она решила разделить трагическую судьбу своего мужа и вместе с детьми Ериком, Сериком и Гульнар отправилась из Петропавловска на место его ссылки – в Соловецкий лагерь особого назначения...

В следственном деле я обнаружил письма Рахимы Хальфиной, детей Гульнар и Мурата, адресованные в самые разные инстанции: Первому секретарю ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущеву, в Государственный комитет безопасности при Совете Министров СССР, Председателю Совета Министров и Председателю Президиума Верховного Совета Казахской ССР Ж. Ташенову и так далее. В этих письмах родственники просили разъяснить, за что был арестован Хайретдин Болганбаев? Когда состоялся суд и почему их не позвали на судебный процесс? Жив он или умер? И если умер, то где и как это произошло: погиб в местах заключения или его расстреляли? Где находится место захоронения?..

НКВД СССР и КГБ СССР на письма о судьбе мужа и отца дали следующий ответ: Хайретдин Болганбаев осужден на 10 лет, направлен в исправительно-трудовой лагерь и, отбывая наказание, умер 23 сентября 1942 года от туберкулеза легких. Теперь уже известно, что скрывали от родственников. На самом деле Хайретдин Болганбаев был осужден «тройкой» УНКВД Алматинской области и 23 ноября 1937 года расстрелян.

В чем же был виновен Хайретдин Болганбаев перед советской властью? В стенограмме допроса от 12 января 1929 года читаем: «Я был недоволен советской властью, потому что не верил в строительство социализма, не верил в долговечность этой власти и смотрел на нее как на преходящее временное явление, коммунизма на территории России я себе не представлял».

А вот выдержки из протокола допроса алашординца Болганбаева из следственного дела 1937 года:

«Вопрос: По нашим сведениям, вы, в неоднократных беседах характеризуя положение Казахстана в условиях советской действительности, доказывали, что путь социалистического развития Казахстана является якобы гибельным и ведет к вымиранию казахского народа и что в Казахстане, как в отсталой окраине, построить социализм невозможно. Высказывались против мероприятий советской власти и ВКП(б) в отношении индустриализации страны. Доказывали, что государственные займы являются якобы непосильным налогом, а сама налоговая политика советской власти направлена на чрезмерное обложение казахских хозяйств.

В результате этого вы стали убеждать население в невозможности построения социализма в СССР, и люди попадали под ваше влияние. Вы признаете это?

Ответ: «Не признаю».

В архивной справке по архивно-следственному делу № 26411 я прочел заключительные выводы НКВД СССР: «Согласно материалам дела, Хайретдин Абдрахманович Болганбаев родился 19 января 1894 г., уроженец аула № 2 Акмолинского района Карагандинской области... До ареста проживал и работал преподавателем в зооветтехникуме с. Капланбек Келесского района Южно-Казахстанской области.

Решением Коллегии ОГПУ при СНК СССР от 4 апреля 1930 г. был осужден к 5 годам ссылки, откуда вернулся в 1934 г. и возобновил свою контрреволюционную деятельность. В целях борьбы с советской властью связался с вернувшимися из концентрационных лагерей лидерами алашордынской организации Букейхановым, Байтурсыновым, Омаровым и др. Установил связь с руководителями ныне вскрытой в Казахстане националистической повстанческо-террористической и шпионско-диверсионной организации Ходжановым, Кошанбаевым, Садыкбековым, договорившись с ними о совместных действиях против советской власти.

Согласно приговору, X. Болганбаев... с первых же дней установления советской власти встал на путь активной борьбы против нее. В 1921 г. по поручению руководителей контрреволюцион­ной организации нелегально ездил в Бухару к руководителю пантюркистской организации и басмаческого движения Заки Валидову для переговоров о совместных действиях против советской власти…»

Повторно дедушка был арестован 21 апреля 1937-го. 13 ноября обвинительное заключение направлено на рассмотрение «тройки» при Алматинском областном управлении НКВД, и решением «тройки» от 21 ноября 1937 года он был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Через два дня после вынесения приговор привели в исполнение...

Согласно постановлению президиума Алматинского областного суда от 1957 года и заключению Генеральной прокуратуры РК от 1997 года, решение «тройки» УНКВД отменено, делопроизводство прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Мне удалось найти место захоронения моего дедушки Хайретдина.

В 2011 году Казахстанское историко-просветительское общество «Адилет», Комитет национальной безопасности РК и акимат Алматинской области опубликовали книгу «Азалы кітап. Книга скорби. Захоронение «Жаңалық»» – расстрельные списки жертв политических репрессий. На 86-й странице я нашел фамилию моего дедушки Хайретдина и короткую информацию о нем: «Болганбаев Хайретдин. Родился в 1894 г., уроженец аула № 2 Акмолинского района, казах, журналист-литературовед, преподаватель техникума. Осужден «тройкой» УНКВД Алма-Атинской области 21.11.1937 г. Расстрелян в 1937 г. Реабилитирован приказом Алма-Атинского областного суда 24.08.1957 г.».

Монография «Хайретдин Болганбаев – свет неугасимой звезды» была презентована в Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова на конференции, посвященной Дню жертв политических репрессий и голода и 30-летию Независимости Респуб­лики Казахстан. Ее первыми читателями стали ученые, ветераны труда, внуки и правнуки репрессированных деятелей Алашского движения, студенты. С большим интересом приняли книгу на родине Хайретдина Болганбаева – в районном цент­ре Коргалжын Акмолинской области. Сегодня книга есть в библиотеках и вузах страны.

Исследование жизни Хайретдина Болганбаева, одного из лидеров Алашского движения, талантливого государственного и общественного деятеля, публициста и просветителя, будет продолжено. Впереди нас ждет большая работа.