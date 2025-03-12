Недобросовестным предпринимателям запретят разводить аквакультуру

Мажилис
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Дана Аменова
корреспондент

Запрет на подачу заявки действует в течение пяти лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутатскими поправками в закон вводится реестр недобросовестных субъектов аквакультуры. В рамках закона «Об аквакультуре» предусмотрены основания досрочного расторжения договора на осуществление озерно-товарной или садковой хозяйственной деятельности, сообщает Kazpravda.kz

При этом для субъектов аквакультуры, не исполняющих договорные обязательства, установлен запрет на подачу заявки на закрепление рыбохозяйственных водоёмов или участков для ведения озерно-товарной и садковой хозяйственной деятельности в течение пяти лет со дня включения в реестр недобросовестных субъектов аквакультуры.

 Для хозяйств на водоёмах международного и республиканского значения предусмотрены обязательства по:

– соблюдению объёмов выращивания рыб согласно плану развития,

 – бизнес-плану и рабочей программе проекта,

– строительству новых производственных объектов, включая ввод перерабатывающих мощностей или расширение действующих производств, в том числе реконструкция и модернизация производственных и перерабатывающих мощностей,

– внесению платы на осуществление садковой хозяйственной деятельности в соответствии с налоговым законодательством РК.

Также в целях рационального использования и распределения субсидий предусмотрены основания для отказа в получение субсидий субъектам аквакультуры и субъектам, обеспечивающим развитие аквакультуры, требования и сроки по возврату средств, полученных в рамках субсидирования аквакультуры.

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